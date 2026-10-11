Betis 5 - 2 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 11 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Betis ha ganado este martes por 5-2 a Osasuna en el Estadio de La Cartuja, en un partido donde los locales mostraron su superioridad ofensiva y control del juego. Isco abrió el marcador en el minuto 10 desde el punto de penalti, seguido por un gol de Abdessamad Ezzalzouli en el 31. Diego Llorente amplió la ventaja al inicio de la segunda mitad en el 48. Osasuna reaccionó con goles de Ante Budimir en el 51, confirmado tras revisión del VAR, y de Raul Garcia en el 56. Sin embargo, Isco volvió a marcar en el 67, y Jose Antonio Morante selló la victoria en el tiempo de descuento. El Betis dominó en remates y posesión, con Isco como el jugador más participativo en ataque.
Tras esta victoria, el Betis se mantiene en la tercera posición de la clasificación con 22 puntos, igualado con el Atlético de Madrid, pero con un partido más jugado. Osasuna, por su parte, sigue en la decimoquinta posición con 8 puntos. Con 30 jornadas aún por disputar, el Barcelona lidera la tabla con 24 puntos, mientras que el Betis sigue luchando por mantenerse en posiciones de Champions. No se registraron expulsiones en el encuentro, y el partido se desarrolló sin mayores incidentes disciplinarios.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL BETIS 5 - OSASUNA 2 (2-0, al descanso).
-EQUIPOS
REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia; Marc Roca, Pablo Fornals (Nelson Deossa, min.82), Rodrigo Riquelme (Antony, min.73), Isco (Dani Ceballos, min.74), Abdessamad Ezzalzouli (Jose Antonio Morante, min.90+2), Juan Hernandez (Troy Parrott, min.82).
OSASUNA: Aitor Fernandez; Inigo Arguibide (Valentin Rosier, min.63), Alejandro Catena, Abel Bretones, Unai Santos (Asier Osambela, min.46); Moi Gomez, Lucas Torro, Ruben Garcia (Jonathan Dubasin, min.74), Jon Moncayola (Mauro Echegoyen, min.63); Ante Budimir, Raul Garcia (Iker Munoz, min.79).
-GOLES
1-0, min.10: Isco, de penalti.
2-0, min.31: Abdessamad Ezzalzouli (Juan Hernandez) .
3-0, min.48: Diego Llorente.
3-1, min.51: Ante Budimir (Ruben Garcia) .
3-2, min.56: Raul Garcia (Alejandro Catena) .
4-2, min.67: Isco.
5-2, min.90(+6): Jose Antonio Morante (Hector Bellerin) .
-ÁRBITRO
Carlos Muniz, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Fernando Estela, en el VAR: Javier Iglesias y Miguel Ortiz. Amonestó a Juan Hernandez (min.45+2), Marc Roca (min.81), por parte de REAL BETIS. Amonestó a Jon Moncayola (min.41), Unai Santos (min.45), Lucas Torro (min.64), Valentin Rosier (min.88), Alejandro Catena (min.90+7), por parte de OSASUNA.
-INCIDENCIAS VAR
Min.51: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Osasuna.
Min.51: ¡GOL! Tras una revisión de la jugada, el árbitro cambia su decisión inicial y concede el gol a Osasuna.
Min.67: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Betis.
Min.70: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Betis debe subir al marcador.
-ESTADIO
Estadio de La Cartuja (65,484 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Real Betis
| Osasuna
|Goles
| 5
| 2
|Remates Fuera
| 4
| 2
|Remates
| 20
| 11
|Pases Totales
| 497
| 459
|Corners
| 8
| 4
|Faltas
| 11
| 13
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 4
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 5
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 2
|Ataques
| 106
| 80
|Ataques Peligrosos
| 48
| 38
|Centros
| 24
| 17
|Saques de Banda
| 16
| 8
|Saques de Portería
| 4
| 5
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 11
|Paradas
| 3
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 24
| 8
|2
| Champions
| Atlético
| 19
| 8
|3
| Champions
| Betis
| 19
| 8
|4
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 13
| 8
|15
| Permanencia
| Osasuna
| 8
| 8
|18
| Descenso
| Levante
| 5
| 6
|19
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
|20
| Descenso
| Valencia
| 4
| 7
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
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| Resultado
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|11/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 5-2
| Osasuna
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
|11/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Osasuna
|19/10/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Betis
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
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|11/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 5-2
| Osasuna
|20/09/2026
| LaLiga
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| 1-1
| Betis
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| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
|14/09/2026
| LaLiga
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| 1-2
| Betis
|08/09/2026
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| Lille
| 2-3
| Betis
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|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
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|11/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 5-2
| Osasuna
|19/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
|16/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Osasuna
|12/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Espanyol
|06/09/2026
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| 5-2
| Osasuna
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