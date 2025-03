Betis 1 - 0 Las Palmas | RESULTADO, GOLES, ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS

Madrid, 9 de marzo de 2025.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/03/2025 LaLiga Betis 1-0 Las Palmas 26/09/2024 LaLiga Las Palmas 1-1 Betis 16/05/2024 LaLiga Las Palmas 2-2 Betis 26/11/2023 LaLiga Betis 1-0 Las Palmas











Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/03/2025 LaLiga Betis 1-0 Las Palmas 06/03/2025 Conference League Final Stage Betis 2-2 Vitoria de Guimaraes 01/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Real Madrid 23/02/2025 LaLiga Getafe 1-2 Betis 20/02/2025 Conference League Final Stage Betis 0-1 Gent











Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/03/2025 LaLiga Betis 1-0 Las Palmas 28/02/2025 LaLiga Valladolid 1-1 Las Palmas 22/02/2025 LaLiga Las Palmas 0-2 Barcelona 16/02/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Las Palmas 08/02/2025 LaLiga Las Palmas 1-2 Villarreal









Estadística Real Betis Las Palmas Goles 1 0 Remates Fuera 2 6 Remates 13 8 Pases Totales 580 283 Corners 11 1 Faltas 10 14 Posesión 67 33 Tiros Bloqueados 5 1 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 2 6 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 0 Ataques 103 85 Ataques Peligrosos 72 27 Centros 13 9 Saques de Banda 16 9 Saques de Portería 7 6 Tratamientos 0 4 Sustituciones 4 4 Tiros de Falta 15 12 Paradas 1 5 Contra Golpes 0 0









Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 16/03/2025 14:00 LaLiga Leganés Betis 30/03/2025 21:00 LaLiga Betis Sevilla 06/04/2025 17:00 LaLiga Barcelona Betis











Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/03/2025 21:00 LaLiga Las Palmas Alavés 31/03/2025 21:00 LaLiga Celta Las Palmas 06/04/2025 17:00 LaLiga Las Palmas Real Sociedad







FICHA TÉCNICA.--RESULTADO: REAL BETIS, 1 - LAS PALMAS, 9 Mar. (0-0, al descanso) - .--EQUIPOS.REAL BETIS: Adrian; Youssouf Sabaly, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals (Sergi Altimira, min.62), Johnny Cardoso (Mateo Flores, min.80), Antony, Isco, Jesus Rodriguez (Abdessamad Ezzalzouli, min.62), Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.76).LAS PALMAS: Jasper Cillessen; Viti (Marvin Park, min.73), Alex Suarez (Marc Cardona, min.89), Juanma Herzog, Stefan Bajcetic, Alex Munoz; Sandro Ramirez (Oliver McBurnie, min.73), Dario Essugo, Jose Campana (Adnan Januzaj, min.84), Javier Munoz, Fabio Silva.--GOLES.1-0, min.65: Diego Llorente (Natan) .Amarilla al banquillo, a Jaime Mata del Las Palmas en el minuto 62 . Penalty fallado por Isco del Betis en el minuto 90 (+5).--ÁRBITRO.Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Javier Iglesias y Ruben Porras. Amonestó a Diego Llorente (min.19), Johnny Cardoso (min.80), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Viti (min.30), Alex Munoz (min.38), Stefan Bajcetic (min.39), Dario Essugo (min.53), Juanma Herzog (min.90+1), y, además expulso por doble amarilla a Dario Essugo (min.61), por parte del LAS PALMAS.--INCIDENCIAS VAR.Min.90(+5) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Betis.Min.90(+6) : REVISIÓN DE VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión de VAR.--ESTADIO.Estadio Benito Villamarin (49.292 espectadores) televisada por Movistar La Liga***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***El Betis venció este domingo por la mínima a Las Palmas en un partido disputado en el Estadio Benito Villamarin, con un gol de Diego Llorente en el minuto 65, asistido por Natan. Los verdiblancos dominaron gran parte del encuentro, con una posesión de balón superior y más ocasiones de gol. El partido fue intenso, con numerosas interrupciones y faltas, donde Isco fue uno de los jugadores más participativos en ataque para el conjunto local. El encuentro tuvo un momento de tensión en los minutos finales cuando el VAR revisó una posible pena máxima para el Betis en el minuto 90+5, aunque finalmente no se tomaron más acciones tras la revisión y el resultado no se modificó.***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***