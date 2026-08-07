Cameron Norrie 2 - 1 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de agosto de 2026.





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El tenista británico Cameron Norrie ha avanzado a los octavos de final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al australiano Alex de Minaur por 5-7, 7-6(5), 6-1 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 53 minutos. En el primer set, Alex de Minaur logró tres 'breaks', mientras que Cameron Norrie consiguió dos, llevándose el set el australiano por 7-5. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron 'breaks', pero Norrie logró imponerse en el 'tie-break' por 7-6(5). En el tercer set, Norrie dominó con tres 'breaks' y cerró el set 6-1. Cameron Norrie tuvo un 1st Serve Percentage del 53% y logró 7 aces durante el partido.



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