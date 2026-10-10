Camilo Ugo Carabelli 1 - 2 Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de octubre de 2026.





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Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar al argentino Camilo Ugo Carabelli por 4-6, 7-6(7), 7-5 en un partido que duró 3 horas. En el primer set, Camilo Ugo Carabelli logró un break crucial en el séptimo juego, lo que le permitió llevarse el set por 6-4. En el segundo set, Auger-Aliassime consiguió un break temprano, pero Carabelli recuperó el servicio para llevar el set a un tiebreak, donde Auger-Aliassime se impuso 7-6(7). El tercer set fue una batalla de breaks, con ambos jugadores rompiendo el servicio en múltiples ocasiones. Finalmente, Auger-Aliassime mantuvo su servicio en el undécimo juego y logró un break decisivo en el duodécimo juego para ganar el set 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Auger-Aliassime tuvo un 71% de primeros servicios y ganó el 56% de los puntos con su primer servicio. Además, no cometió dobles faltas durante el partido. Por su parte, Carabelli tuvo un 62% de primeros servicios, ganando el 49% de los puntos con su primer servicio y cometió 3 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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