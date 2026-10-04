Carlos Alcaraz 1 - 0 Denis Shapovalov: resumen y estadísticas del partido de Japan Open Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de octubre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a las semifinales del torneo Japan Open Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al canadiense Denis Shapovalov por 7-6, 2-1 en 1 hora y 23 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 2-2, momento en el que Shapovalov logró un break para ponerse 2-4. Alcaraz respondió con un break, igualando el marcador a 3-4. Shapovalov volvió a romper el servicio de Alcaraz, llevándose el marcador a 3-5. Sin embargo, Alcaraz recuperó el break, igualando a 5-5. Finalmente, el set se decidió en un tie-break que ganó Alcaraz 7-6. En el segundo set, Alcaraz mantuvo su servicio en el primer juego y Shapovalov hizo lo mismo en el segundo, igualando a 1-1. Alcaraz volvió a mantener su servicio en el tercer juego, situándose 2-1 antes de que el partido concluyera. En cuanto a las estadísticas de saque, Alcaraz tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando el 57% de los puntos con su servicio. Además, logró 19 puntos con su primer servicio y 10 con el segundo, mientras que Shapovalov tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio, ganando el 48% de los puntos con su servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



