Carlos Alcaraz 2 - 1 Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Japan Open Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de octubre de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a la final del torneo Japan Open Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500, que se disputa en pista dura, tras ganar al también español Jaume Munar por 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 30 minutos. En el primer set, Jaume Munar se impuso a Carlos Alcaraz con un marcador de 7-5, logrando dos quiebres de servicio en los juegos 10 y 12, mientras que Alcaraz consiguió un break en el juego 7. En el segundo set, Alcaraz respondió con un 6-3, rompiendo el servicio de Munar en los juegos 1 y 9, mientras que Munar solo logró un break en el juego 2. En el tercer set, Alcaraz dominó con un contundente 6-1, consiguiendo quiebres en los juegos 2 y 4, y manteniendo todos sus servicios. En cuanto a las estadísticas de saque, Carlos Alcaraz tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio y ganó el 61% de los puntos con su servicio. Además, Alcaraz logró 3 aces y cometió 4 dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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