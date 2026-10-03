Carlos Alcaraz 2 - 0 Matteo Arnaldi: resumen y estadísticas del partido de Japan Open Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de octubre de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los cuartos de final del torneo Japan Open Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al italiano Matteo Arnaldi por 7-6, 6-1 en 1 hora y 44 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios en la mayoría de los juegos, con Alcaraz rompiendo el servicio de Arnaldi en el primer juego y Arnaldi devolviendo el break en el cuarto juego. El set se decidió en un tie-break, que Alcaraz ganó 8-6. En el segundo set, Alcaraz dominó desde el principio, rompiendo el servicio de Arnaldi en dos ocasiones y manteniendo todos sus juegos de servicio, cerrando el set 6-1. Alcaraz tuvo un 73% de efectividad en su primer servicio, ganando el 66% de los puntos con su servicio a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



