Casper Ruud 0 - 0 Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de octubre de 2026.





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El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al noruego Casper Ruud por la vía rápida, con un marcador de 6-2 en un partido que concluyó debido a la retirada de Ruud. En el único set disputado, Felix Auger-Aliassime logró un 'break' crucial en el cuarto juego, rompiendo el servicio de Casper Ruud para ponerse 3-1 arriba. Auger-Aliassime mantuvo su servicio en el siguiente juego, consolidando su ventaja. Finalmente, el set terminó 6-2 a favor de Auger-Aliassime, quien no concedió ningún set a su rival. En términos de estadísticas de saque, Auger-Aliassime tuvo un porcentaje de primer servicio del 63% y ganó el 80% de sus puntos de servicio, mientras que Ruud tuvo un porcentaje de primer servicio del 60% y ganó el 59% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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