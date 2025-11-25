Chelsea 3 - 0 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Chelsea 3 - 0 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 25 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En Stamford Bridge, el Chelsea demostró su superioridad frente al Barcelona con un contundente 3-0, reflejando su dominio tanto en posesión como en remates. Desde el inicio, el equipo local tomó la iniciativa, evidenciado por una mayor cantidad de remates (15 frente a 6 del Barcelona) y una posesión del balón del 55%. La expulsión de Ronald Araujo por doble amonestación al minuto 44 marcó un punto de inflexión, permitiendo al Chelsea capitalizar su ventaja numérica y ampliar su dominio en el segundo tiempo. Los goles de Jules Kounde en propia puerta, Estevao, y Liam Delap sellaron la victoria, mientras que las intervenciones del VAR no alteraron ninguna decisión inicial del árbitro que afectara el marcador.
El Chelsea, con esta victoria, sube posiciones en la tabla, situándose en el cuarto lugar con 10 puntos tras cinco partidos, mientras que el Barcelona, tras la derrota, se queda en la decimoquinta posición con 7 puntos después de cinco encuentros. La expulsión de Araujo dejó al Barcelona en desventaja, lo que el Chelsea aprovechó para asegurar su victoria. La actuación destacada de Reece James, contribuyendo con una asistencia, fue crucial para el desarrollo ofensivo del Chelsea, que logró imponerse claramente sobre un Barcelona que no encontró respuestas ante el empuje del equipo local.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CHELSEA 3 - BARCELONA 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
CHELSEA: Robert Sanchez; Malo Gusto (Andrey Santos, min.46), Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Reece James (Josh Acheampong, min.82), Moises Caicedo, Estevao (Tyrique George, min.83), Enzo Fernandez, Alejandro Garnacho (Liam Delap, min.59), Pedro Neto (Jamie Gittens, min.76).
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde (Gerard Martin, min.80); Eric Garcia, Frenkie de Jong, Lamine Yamal (Dani Olmo, min.80), Fermin Lopez (Andreas Christensen, min.62), Ferran Torres (Marcus Rashford, min.46), Robert Lewandowski (Raphinha, min.62).
--GOLES.
1-0, min.27: Jules Kounde (pp).
2-0, min.55: Estevao (Reece James) .
3-0, min.73: Liam Delap (Enzo Fernandez) .
Amarilla al banquillo, a Enzo Maresca del Chelsea en el minuto 52 .
Gol en propia puerta Jules Kounde en el minuto 27 .
--ÁRBITRO.
Slavko Vincic, asistido en las bandas por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, en el VAR: Christian Dingert y Benjamin Brand. Amonestó a Malo Gusto (min.40), por parte del CHELSEA. Amonestó a Ronald Araujo (min.32), y, además expulso por doble amarilla a Ronald Araujo (min.44), por parte del BARCELONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.4: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Chelsea.
Min.5: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.23: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un potencial gol para el Chelsea.
Min.24: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.28: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Chelsea.
Min.74: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Chelsea.
Min.29: META VALE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol del Chelsea vale.
Min.75: ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para el Chelsea.
--ESTADIO.
Stamford Bridge
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Chelsea
| Barcelona
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 2
|Remates
| 15
| 6
|Pases Totales
| 514
| 352
|Corners
| 4
| 0
|Faltas
| 19
| 12
|Posesión
| 55%
| 45%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 6
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 102
| 59
|Ataques Peligrosos
| 48
| 22
|Centros
| 12
| 3
|Saques de Banda
| 17
| 13
|Saques de Portería
| 3
| 6
|Tratamientos
| 3
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 25
|Paradas
| 3
| 3
|Contra Golpes
| 4
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 12
| 4
|2
| Arsenal
| 12
| 4
|3
| Inter
| 12
| 4
|4
| Chelsea
| 10
| 5
|5
| Manchester City
| 10
| 5
|6
| Paris Saint-Germain
| 9
| 4
|7
| Newcastle United
| 9
| 4
|8
| Real Madrid
| 9
| 4
|9
| Liverpool
| 9
| 4
|10
| Galatasaray
| 9
| 5
|11
| Tottenham Hotspur
| 8
| 4
|12
| Bayer Leverkusen
| 8
| 5
|13
| Sporting CP
| 7
| 4
|14
| Borussia Dortmund
| 7
| 4
|15
| Barcelona
| 7
| 5
|16
| Qarabag FK
| 7
| 5
|17
| Atalanta
| 7
| 4
|18
| SSC Napoli
| 7
| 5
|19
| Atlético
| 6
| 4
|20
| Union St.Gilloise
| 6
| 5
|21
| PSV Eindhoven
| 5
| 4
|22
| Monaco
| 5
| 4
|23
| Pafos FC
| 5
| 4
|24
| Brujas
| 4
| 4
|25
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 4
|26
| Marseille
| 3
| 4
|27
| Juventus
| 3
| 4
|28
| Benfica
| 3
| 5
|29
| Athletic Bilbao
| 3
| 4
|30
| Bodoe/Glimt
| 2
| 4
|31
| Slavia Prague
| 2
| 4
|32
| Olympiacos
| 2
| 4
|33
| Villarreal
| 1
| 4
|34
| FC Koebenhavn
| 1
| 4
|35
| Kairat Almaty
| 1
| 4
|36
| Ajax
| 0
| 5
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2025
| Champions
| Chelsea
| 3-0
| Barcelona
-Últimos Resultados del Chelsea.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2025
| Champions
| Chelsea
| 3-0
| Barcelona
|05/11/2025
| Champions
| Qarabag FK
| 2-2
| Chelsea
|22/10/2025
| Champions
| Chelsea
| 5-1
| Ajax
|30/09/2025
| Champions
| Chelsea
| 1-0
| Benfica
|17/09/2025
| Champions
| Bayern Munich
| 3-1
| Chelsea
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2025
| Champions
| Chelsea
| 3-0
| Barcelona
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
|05/11/2025
| Champions
| Brujas
| 3-3
| Barcelona
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
-Próximos partidos del Chelsea.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/12/2025 21:00
| Champions
| Atalanta
| Chelsea
|21/01/2026 21:00
| Champions
| Chelsea
| Pafos FC
|28/01/2026 21:00
| Champions
| SSC Napoli
| Chelsea
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|29/11/2025 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Alavés
|02/12/2025 21:00
| LaLiga
| Barcelona
| Atlético
|06/12/2025 18:30
| LaLiga
| Betis
| Barcelona