Chelsea 3 - 0 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Chelsea 3 - 0 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 25 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En Stamford Bridge, el Chelsea demostró su superioridad frente al Barcelona con un contundente 3-0, reflejando su dominio tanto en posesión como en remates. Desde el inicio, el equipo local tomó la iniciativa, evidenciado por una mayor cantidad de remates (15 frente a 6 del Barcelona) y una posesión del balón del 55%. La expulsión de Ronald Araujo por doble amonestación al minuto 44 marcó un punto de inflexión, permitiendo al Chelsea capitalizar su ventaja numérica y ampliar su dominio en el segundo tiempo. Los goles de Jules Kounde en propia puerta, Estevao, y Liam Delap sellaron la victoria, mientras que las intervenciones del VAR no alteraron ninguna decisión inicial del árbitro que afectara el marcador. El Chelsea, con esta victoria, sube posiciones en la tabla, situándose en el cuarto lugar con 10 puntos tras cinco partidos, mientras que el Barcelona, tras la derrota, se queda en la decimoquinta posición con 7 puntos después de cinco encuentros. La expulsión de Araujo dejó al Barcelona en desventaja, lo que el Chelsea aprovechó para asegurar su victoria. La actuación destacada de Reece James, contribuyendo con una asistencia, fue crucial para el desarrollo ofensivo del Chelsea, que logró imponerse claramente sobre un Barcelona que no encontró respuestas ante el empuje del equipo local.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CHELSEA 3 - BARCELONA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

CHELSEA: Robert Sanchez; Malo Gusto (Andrey Santos, min.46), Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Reece James (Josh Acheampong, min.82), Moises Caicedo, Estevao (Tyrique George, min.83), Enzo Fernandez, Alejandro Garnacho (Liam Delap, min.59), Pedro Neto (Jamie Gittens, min.76).



BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde (Gerard Martin, min.80); Eric Garcia, Frenkie de Jong, Lamine Yamal (Dani Olmo, min.80), Fermin Lopez (Andreas Christensen, min.62), Ferran Torres (Marcus Rashford, min.46), Robert Lewandowski (Raphinha, min.62).



--GOLES.

1-0, min.27: Jules Kounde (pp).

2-0, min.55: Estevao (Reece James) .

3-0, min.73: Liam Delap (Enzo Fernandez) .

Amarilla al banquillo, a Enzo Maresca del Chelsea en el minuto 52 .

Gol en propia puerta Jules Kounde en el minuto 27 .





--ÁRBITRO.

Slavko Vincic, asistido en las bandas por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, en el VAR: Christian Dingert y Benjamin Brand. Amonestó a Malo Gusto (min.40), por parte del CHELSEA. Amonestó a Ronald Araujo (min.32), y, además expulso por doble amarilla a Ronald Araujo (min.44), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.4: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Chelsea.



Min.5: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.23: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un potencial gol para el Chelsea.



Min.24: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.28: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Chelsea.



Min.74: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Chelsea.



Min.29: META VALE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol del Chelsea vale.



Min.75: ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para el Chelsea.





--ESTADIO.

Stamford Bridge



-Estadísticas del partido.

Estadística Chelsea Barcelona Goles 3 0 Remates Fuera 6 2 Remates 15 6 Pases Totales 514 352 Corners 4 0 Faltas 19 12 Posesión 55% 45% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 6 1 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 2 0 Ataques 102 59 Ataques Peligrosos 48 22 Centros 12 3 Saques de Banda 17 13 Saques de Portería 3 6 Tratamientos 3 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 25 Paradas 3 3 Contra Golpes 4 2



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Bayern Munich 12 4 2 Arsenal 12 4 3 Inter 12 4 4 Chelsea 10 5 5 Manchester City 10 5 6 Paris Saint-Germain 9 4 7 Newcastle United 9 4 8 Real Madrid 9 4 9 Liverpool 9 4 10 Galatasaray 9 5 11 Tottenham Hotspur 8 4 12 Bayer Leverkusen 8 5 13 Sporting CP 7 4 14 Borussia Dortmund 7 4 15 Barcelona 7 5 16 Qarabag FK 7 5 17 Atalanta 7 4 18 SSC Napoli 7 5 19 Atlético 6 4 20 Union St.Gilloise 6 5 21 PSV Eindhoven 5 4 22 Monaco 5 4 23 Pafos FC 5 4 24 Brujas 4 4 25 Eintracht Frankfurt 4 4 26 Marseille 3 4 27 Juventus 3 4 28 Benfica 3 5 29 Athletic Bilbao 3 4 30 Bodoe/Glimt 2 4 31 Slavia Prague 2 4 32 Olympiacos 2 4 33 Villarreal 1 4 34 FC Koebenhavn 1 4 35 Kairat Almaty 1 4 36 Ajax 0 5



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/11/2025 Champions Chelsea 3-0 Barcelona









-Últimos Resultados del Chelsea.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/11/2025 Champions Chelsea 3-0 Barcelona 05/11/2025 Champions Qarabag FK 2-2 Chelsea 22/10/2025 Champions Chelsea 5-1 Ajax 30/09/2025 Champions Chelsea 1-0 Benfica 17/09/2025 Champions Bayern Munich 3-1 Chelsea









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/11/2025 Champions Chelsea 3-0 Barcelona 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona 05/11/2025 Champions Brujas 3-3 Barcelona 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche









-Próximos partidos del Chelsea.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 09/12/2025 21:00 Champions Atalanta Chelsea 21/01/2026 21:00 Champions Chelsea Pafos FC 28/01/2026 21:00 Champions SSC Napoli Chelsea









-Próximos partidos del Barcelona.

