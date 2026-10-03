Coco Gauff 2 - 1 Camila Osorio: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de octubre de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la colombiana Camila Osorio (7-6, 4-6, 6-2) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 18 minutos. En el primer set, Coco Gauff y Camila Osorio intercambiaron quiebres de servicio, con Gauff rompiendo el servicio de Osorio en el sexto juego y Osorio devolviendo el favor en el noveno. El set se decidió en un tiebreak que Gauff ganó 7-4. El segundo set vio a Osorio romper el servicio de Gauff en dos ocasiones, en el primer y décimo juego, lo que le permitió ganar el set 6-4. En el tercer set, Gauff mostró su dominio rompiendo el servicio de Osorio en tres ocasiones, en el tercer, quinto y séptimo juego, para cerrar el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Gauff tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio y ganó el 60% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró 5 aces y cometió 4 dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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