Coco Gauff 1 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de agosto de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a la final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Coco Gauff por 5-7, 6-2, 6-2 en 2 horas y 1 minuto. Durante el primer set, Coco Gauff logró romper el servicio de Elena Rybakina en el duodécimo juego, llevándose el set por 7-5. En el segundo set, Rybakina respondió rompiendo el servicio de Gauff en los juegos 5 y 7, asegurando el set 6-2. En el tercer set, Rybakina mantuvo su impulso, rompiendo el servicio de Gauff en los juegos 5 y 7 nuevamente, cerrando el set y el partido con un 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Rybakina tuvo un 1st Serve Percentage del 58% y ganó el 34% de los puntos con su primer servicio. Gauff, por su parte, tuvo un 1st Serve Percentage del 62% y ganó el 38% de los puntos con su primer servicio.



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