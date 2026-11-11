Coco Gauff 0 - 2 Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de WTA Finals, Group A (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de noviembre de 2026.





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Linda Noskova ha avanzado a las semifinales del torneo WTA Finals en Indian Wells, USA, de categoría WTA Finals y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a la estadounidense Coco Gauff con un resultado de 6-3, 6-3. En el primer set, Linda Noskova rompió el servicio de Coco Gauff en cuatro ocasiones, mientras que Gauff logró dos quiebres. Noskova mantuvo su servicio en dos juegos, llevándose el set 6-3. En el segundo set, Noskova continuó con su dominio al romper el servicio de Gauff dos veces y mantener su propio saque en todos los juegos, ganando el set 6-3. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 1st Serve Percentage de 66% para Noskova y 70% para Gauff. Noskova ganó el 66% de los puntos con su servicio y el 50% de los puntos de devolución, mientras que Gauff ganó el 50% de los puntos con su servicio y el 34% de los puntos de devolución. Noskova realizó 9 aces y cometió 5 dobles faltas, mientras que Gauff hizo 8 aces y 8 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



