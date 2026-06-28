Colombia 0 - 0 Portugal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Colombia 0 - 0 Portugal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de junio de 2026.

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El combinado colombiano empató este domingo sin goles contra Portugal en el Hard Rock Stadium, en un encuentro correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Mundial. A pesar de no haber goles, el partido estuvo lleno de acción, con Colombia dominando la posesión del balón con un 55% y realizando un total de 24 remates, en comparación con los 13 de los lusos. Luis Díaz fue el jugador más participativo en el ataque colombiano, mientras que el VAR intervino en dos ocasiones, revisando un posible penalti para Colombia en el minuto 34 y un posible gol en el tiempo añadido, sin que se tomara ninguna medida adicional en ambos casos. Gustavo Puerta fue amonestado en el minuto 86, siendo la única tarjeta del encuentro.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: COLOMBIA 0 - PORTUGAL 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

COLOMBIA: Camilo Vargas; Santiago Arias (Daniel Munoz, min.87), Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Deiver Machado; Jhon Arias (Kevin Castano, min.76), Jefferson Lerma (Richard Rios, min.60), Gustavo Puerta; James Rodriguez (Juan Quintero, min.76), Jhon Cordoba (Luis Suarez, min.60), Luis Diaz.



PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo (Diogo Dalot, min.46), Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (Matheus Nunes, min.90+2); Ruben Neves (Joao Neves, min.46), Vitinha (Samu, min.70), Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix (Rafael Leao, min.70), Cristiano Ronaldo.



--GOLES.





--ÁRBITRO.

Alireza Faghani, asistido en las bandas por George Lakrindis y James Lindsey, en el VAR: Jerome Brisard y Hernan Mastrangelo. Amonestó a Gustavo Puerta (min.86), por parte de COLOMBIA. por parte de PORTUGAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.34: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Colombia.



Min.35: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.



Min.90(+3) : REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.



Min.90(+2) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Colombia.





--ESTADIO.

Hard Rock Stadium (64,478 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Colombia Portugal Goles 0 0 Remates Fuera 10 7 Remates 24 13 Pases Totales 540 458 Corners 5 2 Faltas 12 6 Posesión 55% 45% Tiros Bloqueados 8 4 Fueras de Juego 3 2 Tarjetas Amarillas 1 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 88 83 Ataques Peligrosos 67 38 Centros 16 10 Saques de Banda 10 9 Saques de Portería 14 9 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 8 15 Paradas 2 6 Contra Golpes 5 11



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Colombia 7 3 2 Clasificado Portugal 5 3 3 Tercero ¿? RD Congo 4 3 4 Eliminado Uzbekistán 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 0-0 Portugal









-Últimos Resultados de Colombia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 0-0 Portugal 24/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 1-0 DR Congo 18/06/2026 World Cup Grp. K Uzbekistan 1-3 Colombia









-Últimos Resultados de Portugal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 0-0 Portugal 23/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 5-0 Uzbekistan 17/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 1-1 DR Congo









-Próximos partidos de Colombia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 04/07/2026 03:30 World Cup Final Stage Colombia Ghana









-Próximos partidos de Portugal.

