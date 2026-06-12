Corea del Sur 2 - 1 Chequia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Corea del Sur 2 - 1 Chequia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de junio de 2026.

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Corea del Sur ha ganado este viernes por 2-1 a Chequia en un partido del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA, disputado en el Estadio Akron. El equipo asiático, liderado por un participativo In-Beom Hwang, logró remontar el marcador tras ir perdiendo. Ladislav Krejci adelantó a los europeos en el minuto 59, pero Hwang igualó el encuentro en el 67. El gol decisivo llegó en el minuto 80, cuando Hyun-Gyu Oh anotó tras una revisión del VAR que confirmó la validez del tanto. Corea del Sur dominó el encuentro con un 62% de posesión y 15 remates, mostrando un juego más ofensivo y efectivo que su rival.

A pesar de las oportunidades generadas, Chequia no logró revertir el resultado, a pesar de haber tenido un gol revisado por el VAR en el minuto 77 que finalmente no fue concedido. El equipo europeo se mostró menos preciso en sus ataques, con solo 7 remates en total. La actuación defensiva de Corea del Sur, junto con su control del balón, fue clave para asegurar la victoria en este encuentro del Mundial. La tarjeta amarilla para Gi-Hyuk Lee en el tiempo de descuento fue el único incidente disciplinario destacado en un partido que se desarrolló con intensidad y emoción hasta el final.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: COREA DEL SUR 2 - CHEQUIA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

COREA DEL SUR: Seung-Gyu Kim; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee; Seung-Ho Paik (Jin-Seob Park, min.84), Young-Woo Seol, In-Beom Hwang (Jin-Gyu Kim, min.84), Tae-Seok Lee (Ji-Sung Eom, min.69), Kang-In Lee, Jae-Sung Lee (Hee-Chan Hwang, min.62), Heung-Min Son (Hyun-Gyu Oh, min.69).



CHEQUIA: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Alexandr Sojka (Mojmir Chytil, min.84), Jaroslav Zeleny, Lukas Provod (Michal Sadilek, min.63), Pavel Sulc (Adam Hlozek, min.63), Patrik Schick (Tomas Chory, min.63).



--GOLES.

0-1, min.59: Ladislav Krejci (Vladimir Coufal) .

1-1, min.67: In-Beom Hwang (Kang-In Lee) .

2-1, min.80: Hyun-Gyu Oh (In-Beom Hwang) .





--ÁRBITRO.

Amin Omar, asistido en las bandas por Abouelregal Mahmoud y Ahmed Hossam Taha, en el VAR: Mahmoud Ashour y Joseph Dickerson. Amonestó a Gi-Hyuk Lee (min.90+6), por parte de COREA DEL SUR. por parte de CHEQUIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.77: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Chequia.



Min.78: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.



Min.80: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para República de Corea.



Min.81: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de República de Corea debe subir al marcador.





--ESTADIO.

Estadio Akron



-Estadísticas del partido.

Estadística Corea del Sur Chequia Goles 2 1 Remates Fuera 5 3 Remates 15 7 Pases Totales 541 324 Corners 4 5 Faltas 9 16 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 4 0 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 1 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 98 90 Ataques Peligrosos 38 42 Centros 12 14 Saques de Banda 26 16 Saques de Portería 3 8 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 18 11 Paradas 3 4 Contra Golpes 1 0



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado México 3 1 2 Clasificado Corea del Sur 3 1 3 Tercero ¿? Chequia 0 1 4 Eliminado Sudáfrica 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/06/2026 World Cup Grp. A South Korea 2-1 Czechia









-Últimos Resultados de Corea del Sur.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/06/2026 World Cup Grp. A South Korea 2-1 Czechia









-Últimos Resultados de Chequia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/06/2026 World Cup Grp. A South Korea 2-1 Czechia









-Próximos partidos de Corea del Sur.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 19/06/2026 03:00 World Cup Grp. A Mexico South Korea 25/06/2026 03:00 World Cup Grp. A South Africa South Korea









-Próximos partidos de Chequia.

