Cristina Bucsa 2 - 0 Marina Stakusic: resumen y estadísticas del partido de Merida Open Akron (WTA)

Madrid, 26 de febrero de 2026.





La tenista española Cristina Bucsa ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Merida Open Akron, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la canadiense Marina Stakusic (7-6, 6-3) en un encuentro que se extendió a través de dos sets. Durante el primer set, Bucsa y Stakusic mantuvieron un juego muy reñido que se decidió en un tie-break, donde Bucsa logró imponerse. En el segundo set, Bucsa logró consolidar su ventaja rompiendo el servicio de Stakusic en dos ocasiones, lo que le permitió cerrar el partido con un 6-3 a su favor. En términos de estadísticas de saque, Cristina Bucsa mostró una sólida actuación. Logró un porcentaje de primer servicio del 73%, ganando el 31 de los 43 puntos jugados en su primer saque. Además, Bucsa logró salvar 2 de las oportunidades de break en contra y convirtió 3 de las oportunidades de break a su favor, lo que fue clave para su victoria. Por otro lado, Stakusic tuvo un porcentaje de primer servicio del 63%, ganando 28 de los 50 puntos jugados en su primer saque, pero solo logró salvar 8 de las 11 oportunidades de break en contra. Este resultado permite a Cristina Bucsa avanzar a la siguiente ronda del torneo, donde buscará seguir demostrando su buen nivel en los cuartos de final del Merida Open Akron.



