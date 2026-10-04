Daniil Medvedev 2 - 0 Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de China Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de octubre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



Daniil Medvedev ha avanzado a las semifinales del torneo China Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al argentino Francisco Cerundolo por 7-6, 6-3 en 1 hora y 40 minutos. En el primer set, Medvedev logró un 'break' en el primer juego, pero Cerundolo recuperó el 'break' en el décimo juego para igualar a 5-5. El set se decidió en un 'tie-break', donde Medvedev se impuso 7-4. En el segundo set, Medvedev consiguió un 'break' crucial en el octavo juego, llevándose el set 6-3. Estadísticas destacadas de saque para Medvedev: tuvo un 75% de efectividad en su primer servicio, ganó el 33% de los puntos con su primer servicio y realizó 10 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



