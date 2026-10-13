Dayana Yastremska 2 - 1 Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Wuhan Tennis Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de octubre de 2026.





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La tenista ucraniana Dayana Yastremska ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Wuhan Tennis Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Cristina Bucsa por 2-1 sets (6-4, 5-7, 6-3) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 10 minutos. En el primer set, Yastremska logró romper el servicio de Bucsa en tres ocasiones, mientras que Bucsa consiguió dos quiebres. El set terminó 6-4 a favor de Yastremska. En el segundo set, Bucsa se recuperó y rompió el servicio de Yastremska dos veces, llevándose el set por 7-5. En el set decisivo, Yastremska dominó con tres quiebres de servicio, cerrando el partido con un 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Yastremska tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio, ganando el 46% de esos puntos, y cometió 5 dobles faltas. Bucsa, por su parte, tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 34% de esos puntos, y también cometió 5 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



