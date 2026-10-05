Donna Vekic 1 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de octubre de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los octavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la croata Donna Vekic por 4-6, 7-6(7-0), 6-2 en un partido que duró 2 horas y 42 minutos. En el primer set, Donna Vekic logró un break crucial en el tercer juego, manteniendo su servicio en los siguientes juegos para ganar el set 6-4. En el segundo set, Swiatek se recuperó de un break inicial y llevó el set a un tiebreak, que ganó con un contundente 7-0. En el tercer set, Swiatek dominó con tres breaks, asegurando el set y el partido con un 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Iga Swiatek tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio, ganando el 43% de los puntos con el primer saque y el 13% con el segundo. Además, logró 2 aces y cometió solo 1 doble falta a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



