Ekaterina Alexandrova 0 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de octubre de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a las semifinales del torneo China Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura al aire libre en Beijing, tras ganar a su compatriota Ekaterina Alexandrova por 7-6, 7-6 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 52 minutos. En el primer set, Andreeva logró romper el servicio de Alexandrova en el primer juego, pero Alexandrova recuperó el break en el sexto juego. El set se mantuvo igualado hasta llegar al tie-break, donde Andreeva se impuso por 7-6. En el segundo set, Andreeva volvió a romper el servicio de Alexandrova en el cuarto juego, aunque Alexandrova logró igualar el marcador nuevamente. Sin embargo, el set se decidió en otro tie-break, que Andreeva ganó por 7-6. En términos de estadísticas de saque, Andreeva tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio y ganó el 60% de sus puntos de servicio, mientras que Alexandrova tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio y ganó el 56% de sus puntos de servicio. Ambos jugadores lograron 4 puntos de break en el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



