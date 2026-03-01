Elche 2 - 2 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Elche 2 - 2 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de marzo de 2026.

En el Estadio Martínez Valero, Elche y Espanyol firmaron un empate a dos goles en un encuentro marcado por la intensidad y la igualdad. El equipo local, con una posesión dominante del 70% y un total de 16 remates, demostró su intención de tomar la iniciativa, destacando la actuación de Rafa Mir en el ataque. Por su parte, el Espanyol, aunque con menos posesión, supo aprovechar sus oportunidades, reflejado en los goles de Kike García y Carlos Romero, este último asistido por Edu Exposito. La expulsión de Charles Pickel por doble amonestación en el minuto 90+5 no alteró el marcador, pero sí dejó al Espanyol con un jugador menos durante los momentos finales. El VAR tuvo un papel crucial en el desarrollo del partido, interviniendo en varias ocasiones. En el minuto 87, tras la revisión del VAR, el árbitro decidió otorgar un penalti a favor del Elche, que Rafa Mir transformó en el minuto 90, sellando el empate final. Este penalti, junto con la decisión del VAR de mantener el gol de Espanyol en el minuto 9, demostró la influencia de la tecnología en el resultado final del encuentro.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 2 - ESPANYOL 2 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Matias Dituro; Leo Petrot, Pedro Bigas (Victor Chust, min.46), David Affengruber; Lucas Cepeda (Grady Diangana, min.73), Marc Aguado, Aleix Febas, German Valera (Adria Pedrosa, min.76), Tete Morente (Josan, min.66); Andre Silva (Alvaro Rodriguez, min.73), Rafa Mir.



ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan (Miguel Rubio, min.90+7), Pol Lozano (Charles Pickel, min.58), Edu Exposito (Ramon Terrats, min.76), Urko Gonzalez de Zarate, Pere Milla (Jofre Carreras, min.58), Kike Garcia (Roberto Fernandez, min.76).



--GOLES.

0-1, min.7: Kike Garcia (Pol Lozano) .

1-1, min.42: Marc Aguado.

1-2, min.57: Carlos Romero (Edu Exposito) .

2-2, min.90: Rafa Mir, de penalti.





--ÁRBITRO.

Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Daniel Trujillo y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Rafa Mir (min.90+8), por parte del ELCHE. Amonestó a Tyrhys Dolan (min.29), Urko Gonzalez de Zarate (min.50), Edu Exposito (min.74), Roberto Fernandez (min.77), Charles Pickel (min.90+5), y, además expulso por doble amarilla a Charles Pickel (min.90+5), por parte del ESPANYOL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.8: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Espanyol.



Min.75: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un potencial gol para Elche.



Min.76: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.87: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Elche.



Min.89: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Elche.



Min.9: META PERMANECE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para Espanyol permanece.





--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero (25,028 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Espanyol Goles 2 2 Remates Fuera 2 3 Remates 16 8 Pases Totales 593 247 Corners 3 1 Faltas 14 23 Posesión 70% 30% Tiros Bloqueados 6 1 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 1 5 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 0 2 Ataques 130 63 Ataques Peligrosos 51 26 Centros 19 6 Saques de Banda 16 8 Saques de Portería 4 10 Tratamientos 0 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 24 16 Paradas 2 6 Contra Golpes 0 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 64 26 2 Champions Real Madrid 60 25 3 Champions Atlético 51 26 4 Champions Villarreal 51 26 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Celta 37 25 7 Permanencia Espanyol 36 26 16 Permanencia Elche 26 26 18 Descenso Mallorca 24 26 19 Descenso Levante 21 26 20 Descenso Real Oviedo 17 25



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche 27/04/2024 LaLiga2 Elche 2-2 Espanyol 18/11/2023 LaLiga2 Elche 0-2 Espanyol 19/02/2023 LaLiga Elche 0-1 Espanyol









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol 20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche 13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna 07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol 21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol 14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta 09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol 30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés









-Próximos partidos del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 08/03/2026 14:00 LaLiga Villarreal Elche 14/03/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Elche 21/03/2026 14:00 LaLiga Elche Mallorca









-Próximos partidos del Espanyol.

