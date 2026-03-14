Elena Rybakina 2 - 0 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de marzo de 2026.





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Elena Rybakina, de Kazajistán, ha avanzado a la final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la ucraniana Elina Svitolina (7-5, 6-4) en un encuentro que destacó por la solidez en el servicio de Rybakina. A lo largo del partido, Rybakina logró mantener un alto porcentaje de primeros servicios, con un 66% en el primer set y un 69% en el segundo, lo que le permitió imponerse en momentos clave del partido. Además, Rybakina consiguió un total de 6 aces y limitó sus dobles faltas a solo 1 en el primer set, demostrando una gran eficacia en su juego de saque. Elina Svitolina, por su parte, luchó durante el partido pero no pudo contrarrestar la potencia y precisión de Rybakina. A pesar de sus esfuerzos, Svitolina no logró romper el servicio de Rybakina en los momentos decisivos, lo que finalmente inclinó la balanza a favor de la kazaja. Este triunfo lleva a Elena Rybakina a la siguiente etapa del torneo, la final, donde buscará coronarse campeona del BNP Paribas Open, uno de los torneos más prestigiosos del circuito WTA que se celebra en el Indian Wells Tennis Garden, en Indian Wells (USA), sobre pista dura.



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