Elena Rybakina 2 - 0 Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Porsche Tennis Grand Prix (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de abril de 2026.





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Elena Rybakina se ha proclamado campeona del torneo Porsche Tennis Grand Prix, de categoría WTA 500, que se disputa en tierra batida bajo techo en Stuttgart, tras ganar a la checa Karolina Muchova por 7-5, 6-1 en 1 hora y 18 minutos. En el primer set, hubo numerosos breaks, con Rybakina rompiendo el servicio de Muchova en cuatro ocasiones y Muchova respondiendo con tres breaks. El set se decidió a favor de Rybakina con un marcador de 7-5. En el segundo set, Rybakina dominó con tres breaks consecutivos, llevándose el set por 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Rybakina tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio, ganando el 78% de los puntos con su primer saque y el 76% con el segundo. No cometió dobles faltas y logró 3 aces.



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