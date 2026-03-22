Elena Rybakina 2 - 0 Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a los octavos de final del torneo de Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la ucraniana Marta Kostyuk (6-3, 6-4) en un partido que destacó por la solidez en el servicio de Rybakina y su capacidad para aprovechar las oportunidades de quiebre. Rybakina logró mantener su servicio a lo largo del encuentro y ejecutó dos quiebres cruciales, uno en cada set, para asegurar su victoria y avanzar a la siguiente ronda del torneo. En el primer set, Rybakina y Kostyuk intercambiaron juegos de servicio hasta el cuarto juego, donde Rybakina logró el primer quiebre del partido, lo que le permitió tomar una ventaja decisiva. A pesar de los esfuerzos de Kostyuk por recuperarse, Rybakina mantuvo su ventaja y cerró el set 6-3. El segundo set siguió un patrón similar, con ambos jugadores manteniendo su servicio hasta el séptimo juego, donde Rybakina logró un quiebre crucial, permitiéndole eventualmente cerrar el set y el partido con un 6-4. Las estadísticas de saque de Rybakina reflejan su dominio en el partido, con un porcentaje de primeros servicios efectivos y una alta tasa de puntos ganados en su primer y segundo servicio. Su capacidad para aplicar presión en los momentos clave y su solidez desde la línea de fondo fueron factores determinantes en su victoria sobre Kostyuk. Con este triunfo, Rybakina se asegura un lugar en los octavos de final del Miami Open, donde buscará continuar su buen momento y avanzar aún más en el torneo.



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