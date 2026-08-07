Elina Svitolina 2 - 0 Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de agosto de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los octavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la austriaca Anastasia Potapova por 6-1, 6-1. En el primer set, Elina Svitolina logró romper el servicio de su oponente en tres ocasiones, mientras que Anastasia Potapova no pudo conseguir ningún break. Svitolina mantuvo su servicio en todos los juegos que le correspondieron, cerrando el set con un marcador de 6-1. En el segundo set, Svitolina continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Potapova dos veces. Al igual que en el primer set, Svitolina no concedió ningún break y mantuvo su servicio en todos los juegos, finalizando el set también con un 6-1. Estadísticas destacadas: Svitolina tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio y ganó el 64% de los puntos jugados con su servicio. Potapova, por su parte, tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, pero solo ganó el 39% de los puntos con su servicio.



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