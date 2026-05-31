Elina Svitolina 2 - 1 Belinda Bencic: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam, que se disputa en tierra batida, tras ganar a la suiza Belinda Bencic por 4-6, 6-4, 6-0 en 2 horas y 4 minutos. En el primer set, Belinda Bencic se impuso por 6-4, logrando dos quiebres de servicio cruciales en los juegos 5 y 7. Svitolina logró un quiebre en el juego 8, pero no fue suficiente para remontar. El segundo set fue para Svitolina, quien ganó 6-4. Logró un quiebre en el cuarto juego y mantuvo su servicio hasta el final, a pesar de que Bencic recuperó un quiebre en el noveno juego. En el tercer set, Svitolina dominó completamente, ganando 6-0. Logró tres quiebres de servicio en los juegos 2, 4 y 6, sin conceder ningún juego a su rival. En cuanto a las estadísticas de saque, Svitolina tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganó el 63% de los puntos con su saque y cometió solo una doble falta durante todo el partido.



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