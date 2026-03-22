Elina Svitolina 0 - 2 Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.





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La tenista estadounidense Hailey Baptiste ha avanzado a los octavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000, y que se disputa en pista dura, tras ganar a la ucraniana Elina Svitolina con un resultado de 6-3, 7-5 en un partido que destacó por los momentos decisivos en los que Baptiste logró romper el servicio de su oponente, especialmente en el primer set donde consiguió dos 'breaks' claves para asegurar su victoria en el set inicial. En el segundo set, a pesar de un esfuerzo de recuperación por parte de Svitolina, Baptiste mantuvo su nivel para cerrar el partido con otro 'break' decisivo. En cuanto a las estadísticas de saque, Hailey Baptiste mostró una sólida actuación, con un porcentaje de primer servicio del 53% y logrando ganar el 44% de los puntos jugados en su segundo servicio. Además, Baptiste demostró su habilidad para presionar el servicio de Svitolina, ganando el 52% de los puntos jugados en el segundo servicio de su oponente. La capacidad de Baptiste para convertir oportunidades, reflejada en su éxito al ganar 5 de las oportunidades de 'break' que se le presentaron, fue un factor determinante en su victoria. Este triunfo lleva a Hailey Baptiste a los octavos de final del Miami Open, donde buscará continuar su buen momento y avanzar aún más en el torneo.



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