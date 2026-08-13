Elina Svitolina 1 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de agosto de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a la final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura en Toronto, tras ganar a la ucraniana Elina Svitolina por 6-3, 1-6, 6-3 en un partido que duró 2 horas y 14 minutos. En el primer set, Iga Swiatek logró romper el servicio de Elina Svitolina en tres ocasiones, mientras que Svitolina consiguió dos 'breaks'. Swiatek mantuvo un 72% de efectividad en su primer servicio, ganando 40 de 73 puntos jugados con su primer saque. El set terminó 6-3 a favor de Swiatek. El segundo set fue dominado por Elina Svitolina, quien rompió el servicio de Swiatek en tres ocasiones y no cedió ningún 'break'. Svitolina mostró una alta efectividad con su primer servicio, ganando 15 de 19 puntos, y cerró el set 6-1. En el tercer set, Swiatek recuperó el control del partido, logrando dos 'breaks' sobre el servicio de Svitolina. Swiatek mantuvo su servicio en cuatro juegos y cerró el set 6-3, asegurando su pase a la final del torneo.



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