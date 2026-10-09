Elise Mertens 2 - 0 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de octubre de 2026.





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La tenista belga Elise Mertens ha avanzado a las semifinales del torneo China Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la polaca Iga Swiatek por 7-6, 6-3 en un partido que duró 1 hora y 50 minutos. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron varios breaks. Elise Mertens rompió el servicio de Iga Swiatek en el séptimo juego para ponerse 4-3, pero Swiatek respondió rompiendo el servicio de Mertens en el siguiente juego. Finalmente, el set se decidió en un tiebreak que Mertens ganó 7-6. En el segundo set, Mertens logró un break crucial en el cuarto juego para liderar 3-1 y mantuvo su ventaja para cerrar el set 6-3. Mertens mostró solidez en su servicio, con un 1st Serve Percentage del 60% y ganando el 77% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



