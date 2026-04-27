Espanyol 0 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 27 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Espanyol y el Levante empataron sin goles este lunes en el RCDE Stadium, en un encuentro correspondiente a la jornada 32 de LaLiga. A pesar de que ambos equipos tuvieron oportunidades, ninguno logró romper el empate. El partido estuvo marcado por la expulsión de Pol Lozano en el minuto 88, lo que dejó al Espanyol con un jugador menos en los últimos minutos. El equipo local mostró más iniciativa en ataque, con 10 remates en total, mientras que el Levante, que también generó peligro, tuvo 7 remates. La posesión del balón estuvo equilibrada, con un 50% para cada equipo. La expulsión de Lozano no alteró el marcador, pero fue un factor clave en el tramo final del partido. Edu Expósito fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Espanyol.
Con este resultado, el Espanyol se mantiene en la decimotercera posición con 40 puntos, mientras que el Levante sigue en la penúltima posición con 34 puntos. A falta de seis jornadas para el final de la temporada, el Barcelona, con 85 puntos, se perfila como campeón de LaLiga, mientras que el Levante lucha por salir de la zona de descenso. El empate deja al Levante en una situación complicada, ya que necesita sumar puntos en los partidos restantes para intentar mantenerse en la máxima categoría del fútbol español.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL 0 - LEVANTE 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate (Pol Lozano, min.85), Edu Exposito, Cyril Ngonge (Tyrhys Dolan, min.58), Ramon Terrats (Roberto Fernandez, min.58), Pere Milla (Antoniu Roca, min.69), Kike Garcia (Charles Pickel, min.85).
LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Paco Cortes (Iker Losada, min.60), Ugo Raghouber (Kervin Arriaga, min.60), Victor Garcia (Tay Abed, min.86), Jon Olasagasti, Pablo Martinez (Carlos Alvarez, min.72), Carlos Espi (Etta Eyong, min.72).
--GOLES.
Amarilla al banquillo, a Manolo Gonzalez del Espanyol en el minuto 90 +5.
--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Jorge Figueroa y Oliver De La Fuente. Amonestó a Edu Exposito (min.71), Pol Lozano (min.87), y, además expulso por doble amarilla a Pol Lozano (min.88), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Pablo Martinez (min.70), Matias Moreno (min.73), Etta Eyong (min.78), por parte del LEVANTE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
RCDE Stadium televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Espanyol
| Levante
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 5
| 1
|Remates
| 10
| 7
|Pases Totales
| 369
| 362
|Corners
| 4
| 4
|Faltas
| 12
| 15
|Posesión
| 50%
| 50%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 2
|Fueras de Juego
| 6
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 78
| 74
|Ataques Peligrosos
| 36
| 26
|Centros
| 25
| 17
|Saques de Banda
| 17
| 21
|Saques de Portería
| 9
| 11
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 18
|Paradas
| 4
| 4
|Contra Golpes
| 5
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 85
| 33
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 65
| 33
|4
| Champions
| Atlético
| 60
| 33
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 33
|13
| Permanencia
| Espanyol
| 39
| 33
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 33
|19
| Descenso
| Levante
| 33
| 33
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 33
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/04/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Levante
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
|04/02/2024
| LaLiga2
| Espanyol
| 2-1
| Levante
|08/09/2023
| LaLiga2
| Espanyol
| 4-1
| Levante
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/04/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Levante
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
|11/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Espanyol
|04/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Espanyol
|21/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Getafe
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/04/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Levante
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
|13/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Getafe
|04/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/05/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Real Madrid
|09/05/2026 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Espanyol
|13/05/2026 19:00
| LaLiga
| Espanyol
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|02/05/2026 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Levante
|08/05/2026 21:00
| LaLiga
| Levante
| Osasuna
|12/05/2026 19:00
| LaLiga
| Celta
| Levante