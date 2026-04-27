Espanyol 0 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 27 abril 2026 23:03
Madrid, 27 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Espanyol y el Levante empataron sin goles este lunes en el RCDE Stadium, en un encuentro correspondiente a la jornada 32 de LaLiga. A pesar de que ambos equipos tuvieron oportunidades, ninguno logró romper el empate. El partido estuvo marcado por la expulsión de Pol Lozano en el minuto 88, lo que dejó al Espanyol con un jugador menos en los últimos minutos. El equipo local mostró más iniciativa en ataque, con 10 remates en total, mientras que el Levante, que también generó peligro, tuvo 7 remates. La posesión del balón estuvo equilibrada, con un 50% para cada equipo. La expulsión de Lozano no alteró el marcador, pero fue un factor clave en el tramo final del partido. Edu Expósito fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Espanyol.

Con este resultado, el Espanyol se mantiene en la decimotercera posición con 40 puntos, mientras que el Levante sigue en la penúltima posición con 34 puntos. A falta de seis jornadas para el final de la temporada, el Barcelona, con 85 puntos, se perfila como campeón de LaLiga, mientras que el Levante lucha por salir de la zona de descenso. El empate deja al Levante en una situación complicada, ya que necesita sumar puntos en los partidos restantes para intentar mantenerse en la máxima categoría del fútbol español.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPANYOL 0 - LEVANTE 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate (Pol Lozano, min.85), Edu Exposito, Cyril Ngonge (Tyrhys Dolan, min.58), Ramon Terrats (Roberto Fernandez, min.58), Pere Milla (Antoniu Roca, min.69), Kike Garcia (Charles Pickel, min.85).

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Paco Cortes (Iker Losada, min.60), Ugo Raghouber (Kervin Arriaga, min.60), Victor Garcia (Tay Abed, min.86), Jon Olasagasti, Pablo Martinez (Carlos Alvarez, min.72), Carlos Espi (Etta Eyong, min.72).

--GOLES.
Amarilla al banquillo, a Manolo Gonzalez del Espanyol en el minuto 90 +5.


--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Jorge Figueroa y Oliver De La Fuente. Amonestó a Edu Exposito (min.71), Pol Lozano (min.87), y, además expulso por doble amarilla a Pol Lozano (min.88), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Pablo Martinez (min.70), Matias Moreno (min.73), Etta Eyong (min.78), por parte del LEVANTE.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
RCDE Stadium televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Espanyol Levante
Goles 0 0
Remates Fuera 5 1
Remates 10 7
Pases Totales 369 362
Corners 4 4
Faltas 12 15
Posesión 50% 50%
Tiros Bloqueados 1 2
Fueras de Juego 6 1
Tarjetas Amarillas 2 3
Tarjetas Rojas 1 0
Asistencias 0 0
Ataques 78 74
Ataques Peligrosos 36 26
Centros 25 17
Saques de Banda 17 21
Saques de Portería 9 11
Tratamientos 0 2
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 16 18
Paradas 4 4
Contra Golpes 5 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 85 33
2 Champions Real Madrid 74 33
3 Champions Villarreal 65 33
4 Champions Atlético 60 33
5 Europa League Betis 50 33
6 Conference League Getafe 44 33
13 Permanencia Espanyol 39 33
18 Descenso Sevilla 34 33
19 Descenso Levante 33 33
20 Descenso Real Oviedo 28 33



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante
11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol
04/02/2024 LaLiga2 Espanyol 2-1 Levante
08/09/2023 LaLiga2 Espanyol 4-1 Levante




-Últimos Resultados del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante
23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol
11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol
04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol
21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe




-Últimos Resultados del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante
23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla
13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe
04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante
21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo




-Próximos partidos del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
03/05/2026 21:00 LaLiga Espanyol Real Madrid
09/05/2026 16:15 LaLiga Sevilla Espanyol
13/05/2026 19:00 LaLiga Espanyol Athletic Bilbao




-Próximos partidos del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
02/05/2026 14:00 LaLiga Villarreal Levante
08/05/2026 21:00 LaLiga Levante Osasuna
12/05/2026 19:00 LaLiga Celta Levante


Contenido patrocinado