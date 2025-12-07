Espanyol 1 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Espanyol 1 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 7 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el RCDE Stadium, el Espanyol se impuso por la mínima ante el Rayo, gracias a un penalti convertido por Roberto Fernández en el minuto 39. El encuentro estuvo marcado por la expulsión de Unai Lopez del Rayo en el minuto 64, tras recibir una segunda tarjeta amarilla, y la de Tyrhys Dolan del Espanyol en el minuto 87, también por doble amonestación. A pesar de la superioridad numérica temporal del Espanyol, no hubo cambios en el marcador tras la expulsión del jugador del Rayo. El partido tuvo momentos de tensión, incluyendo un gol anulado a Kike García del Espanyol en el minuto 82 por posición de fuera de juego, tras una revisión del VAR. El Espanyol, con esta victoria, se posiciona en el quinto lugar de la tabla, aumentando sus posibilidades de clasificar a competiciones europeas, mientras que el Rayo se mantiene en la zona media-baja, alejándose de los puestos de descenso. El control del balón fue mayoritariamente del Rayo con un 63% de posesión, aunque el Espanyol fue más efectivo en ataque, lo que se reflejó en el resultado final. Este encuentro fue un claro ejemplo de cómo la eficacia frente al arco y las decisiones arbitrales pueden decantar un partido en momentos clave.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPANYOL 1 - RAYO VALLECANO 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano (Charles Pickel, min.56), Tyrhys Dolan, Edu Exposito (Ramon Terrats, min.80), Pere Milla (Ruben Sanchez, min.89), Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.80).



RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy (Randy Nteka, min.86), Pep Chavarria; Gerard Gumbau (Sergio Camello, min.52), Oscar Valentin, Unai Lopez, Isi Palazon, Fran Perez (Ivan Balliu, min.70), Jorge de Frutos (Alvaro Garcia, min.70).



--GOLES.

1-0, min.39: Roberto Fernandez, de penalti.

Gol anulado a Kike Garcia del Espanyol en el minuto 82 .





--ÁRBITRO.

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Juan Lopez, en el VAR: Mario Melero y Jose Munuera. Amonestó a Pol Lozano (min.31), Urko Gonzalez de Zarate (min.76), Tyrhys Dolan (min.77), y, además expulso por doble amarilla a Tyrhys Dolan (min.87), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Unai Lopez (min.16), Nobel Mendy (min.42), Gerard Gumbau (min.50), Oscar Valentin (min.63), Pep Chavarria (min.73), Augusto Batalla (min.87), Ivan Balliu (min.90+6), y, además expulso por doble amarilla a Unai Lopez (min.64), por parte del RAYO VALLECANO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.65: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti a favor de Espanyol.



Min.69: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor de Espanyol!



Min.83: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Espanyol.



Min.82: Gooooooal! ¡Gol de España! Kike García está en el marcador.



Min.84: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Espanyol se revoca debido a posición de fuera de juego.





--ESTADIO.

RCDE Stadium (28,110 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Espanyol Rayo Vallecano Goles 1 0 Remates Fuera 5 1 Remates 9 6 Pases Totales 113 239 Corners 6 2 Faltas 20 22 Posesión 37% 63% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 3 7 Tarjetas Rojas 1 1 Asistencias 0 0 Ataques 63 98 Ataques Peligrosos 46 40 Centros 15 8 Saques de Banda 17 23 Saques de Portería 4 7 Tratamientos 0 1 Sustituciones 4 4 Tiros de Falta 23 21 Paradas 2 1 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 40 16 2 Champions Real Madrid 36 15 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 31 16 5 Europa League Espanyol 27 15 6 Conference League Betis 24 15 11 Permanencia Rayo 17 15 18 Descenso Girona 12 15 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo 04/04/2025 LaLiga Rayo 0-4 Espanyol 31/08/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Rayo 21/05/2023 LaLiga Rayo 1-2 Espanyol









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo 30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo 09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid 01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo









-Próximos partidos del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 13/12/2025 21:00 LaLiga Getafe Espanyol 22/12/2025 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Espanyol 03/01/2026 21:00 LaLiga Espanyol Barcelona









-Próximos partidos del Rayo.

