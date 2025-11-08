Espanyol 0 - 2 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 8 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el RCDE Stadium, el Villarreal se impuso por 2-0 al Espanyol, con goles de Gerard Moreno y Alberto Moleiro en los minutos 43 y 57, respectivamente. El equipo visitante, que contó con la asistencia de Santi Comesana para el primer gol, mostró una mayor iniciativa durante el partido, reflejada en una posesión del 45% y un total de 10 remates, frente a los 11 del Espanyol. A pesar de tener menos posesión, el Villarreal fue más efectivo en ataque, aprovechando sus oportunidades para asegurar la victoria. El encuentro, dirigido por Alejandro Hernandez, no estuvo exento de acciones disciplinarias, con tarjetas amarillas para Tajon Buchanan y Pau Navarro del Villarreal, pero no se registraron expulsiones ni intervenciones decisivas del VAR que cambiaran el curso del juego. Esta victoria sitúa al Villarreal en la segunda posición de la clasificación con 26 puntos tras 12 jornadas, consolidando su lugar en la zona de clasificación para la Champions, mientras que el Espanyol, con 18 puntos, se queda en la sexta posición, aún en la lucha por los puestos europeos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPANYOL 0 - VILLAREAL 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali (Ruben Sanchez, min.82), Fernando Calero, Leandro Cabrera, Jose Salinas; Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate (Miguel Rubio, min.84), Pol Lozano (Kike Garcia, min.60), Pere Milla (Charles Pickel, min.71), Edu Exposito (Jofre Carreras, min.71), Roberto Fernandez.



VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Renato Veiga, Rafa Marin, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan (Ilias Akhomach, min.83), Thomas Partey, Santi Comesana (Pape Gueye, min.74), Alberto Moleiro (Sergi Cardona, min.83); Gerard Moreno (Nicolas Pepe, min.72), Tani Oluwaseyi (Ayoze Perez, min.74).



--GOLES.

0-1, min.43: Gerard Moreno (Santi Comesana) .

0-2, min.57: Alberto Moleiro.





--ÁRBITRO.

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Jorge Figueroa y Alejandro Quintero. por parte del ESPANYOL. Amonestó a Tajon Buchanan (min.61), Pau Navarro (min.81), por parte del VILLAREAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

RCDE Stadium (29.540 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Espanyol Villareal Goles 0 2 Remates Fuera 3 4 Remates 11 10 Pases Totales 564 483 Corners 4 2 Faltas 8 8 Posesión 55% 45% Tiros Bloqueados 5 3 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 130 86 Ataques Peligrosos 79 23 Centros 21 9 Saques de Banda 20 9 Saques de Portería 3 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 10 Paradas 1 3 Contra Golpes 4 6



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Villarreal 26 12 3 Champions Barcelona 25 11 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 19 11 6 Conference League Espanyol 18 12 18 Descenso Mallorca 9 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Real Oviedo 8 11



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 27/04/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Espanyol 26/09/2024 LaLiga Espanyol 1-2 Villarreal 27/04/2023 LaLiga Villarreal 4-2 Espanyol









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 05/11/2025 Champions Pafos FC 1-0 Villarreal 01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo 25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal 21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City









-Próximos partidos del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 24/11/2025 21:00 LaLiga Espanyol Sevilla 30/11/2025 18:30 LaLiga Celta Espanyol 07/12/2025 18:30 LaLiga Espanyol Rayo









-Próximos partidos del Villareal.

