Espanyol 0 - 2 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 8 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el RCDE Stadium, el Villarreal se impuso por 2-0 al Espanyol, con goles de Gerard Moreno y Alberto Moleiro en los minutos 43 y 57, respectivamente. El equipo visitante, que contó con la asistencia de Santi Comesana para el primer gol, mostró una mayor iniciativa durante el partido, reflejada en una posesión del 45% y un total de 10 remates, frente a los 11 del Espanyol. A pesar de tener menos posesión, el Villarreal fue más efectivo en ataque, aprovechando sus oportunidades para asegurar la victoria.
El encuentro, dirigido por Alejandro Hernandez, no estuvo exento de acciones disciplinarias, con tarjetas amarillas para Tajon Buchanan y Pau Navarro del Villarreal, pero no se registraron expulsiones ni intervenciones decisivas del VAR que cambiaran el curso del juego. Esta victoria sitúa al Villarreal en la segunda posición de la clasificación con 26 puntos tras 12 jornadas, consolidando su lugar en la zona de clasificación para la Champions, mientras que el Espanyol, con 18 puntos, se queda en la sexta posición, aún en la lucha por los puestos europeos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL 0 - VILLAREAL 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali (Ruben Sanchez, min.82), Fernando Calero, Leandro Cabrera, Jose Salinas; Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate (Miguel Rubio, min.84), Pol Lozano (Kike Garcia, min.60), Pere Milla (Charles Pickel, min.71), Edu Exposito (Jofre Carreras, min.71), Roberto Fernandez.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Renato Veiga, Rafa Marin, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan (Ilias Akhomach, min.83), Thomas Partey, Santi Comesana (Pape Gueye, min.74), Alberto Moleiro (Sergi Cardona, min.83); Gerard Moreno (Nicolas Pepe, min.72), Tani Oluwaseyi (Ayoze Perez, min.74).
--GOLES.
0-1, min.43: Gerard Moreno (Santi Comesana) .
0-2, min.57: Alberto Moleiro.
--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Jorge Figueroa y Alejandro Quintero. por parte del ESPANYOL. Amonestó a Tajon Buchanan (min.61), Pau Navarro (min.81), por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
RCDE Stadium (29.540 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Espanyol
| Villareal
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 3
| 4
|Remates
| 11
| 10
|Pases Totales
| 564
| 483
|Corners
| 4
| 2
|Faltas
| 8
| 8
|Posesión
| 55%
| 45%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 3
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 130
| 86
|Ataques Peligrosos
| 79
| 23
|Centros
| 21
| 9
|Saques de Banda
| 20
| 9
|Saques de Portería
| 3
| 5
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 10
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 4
| 6
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Villarreal
| 26
| 12
|3
| Champions
| Barcelona
| 25
| 11
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|18
| Descenso
| Mallorca
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 11
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|27/04/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Espanyol
|26/09/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Villarreal
|27/04/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
|17/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Espanyol
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|05/11/2025
| Champions
| Pafos FC
| 1-0
| Villarreal
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal
|21/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 0-2
| Manchester City
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/11/2025 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Sevilla
|30/11/2025 18:30
| LaLiga
| Celta
| Espanyol
|07/12/2025 18:30
| LaLiga
| Espanyol
| Rayo
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/11/2025 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Mallorca
|25/11/2025 21:00
| Champions
| Borussia Dortmund
| Villarreal
|30/11/2025 14:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Villarreal