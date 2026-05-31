Felix Auger-Aliassime 3 - 1 Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.





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El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los octavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al estadounidense Brandon Nakashima por 3-1 sets (5-7, 6-1, 7-6, 7-6) en un partido que tuvo una duración de aproximadamente 3 horas y 48 minutos. En el primer set, Brandon Nakashima logró romper el servicio de Felix Auger-Aliassime en el undécimo juego, lo que le permitió cerrar el set a su favor con un marcador de 7-5. En el segundo set, Auger-Aliassime dominó completamente, rompiendo el servicio de Nakashima en dos ocasiones y ganando el set 6-1. El tercer set fue muy disputado, llegando a un tiebreak que Auger-Aliassime ganó 7-4. En el cuarto set, ambos jugadores se rompieron mutuamente el servicio varias veces, llevando el set a otro tiebreak que Auger-Aliassime ganó 7-1, sellando así su victoria. En cuanto a las estadísticas de saque de Felix Auger-Aliassime, tuvo un 72% de efectividad en su primer servicio y ganó el 80% de los puntos con su primer saque. Además, logró 15 aces y no cometió ninguna doble falta durante el partido.



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