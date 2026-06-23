Gabriela Ruse 2 - 0 Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Bad Homburg Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de junio de 2026.





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La tenista rumana Gabriela Ruse ha avanzado a los octavos de final del torneo Bad Homburg Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar por la vía rápida a la checa Linda Noskova con un resultado de 6-1, 6-3 en un partido que duró aproximadamente una hora. En el primer set, Gabriela Ruse mostró un dominio claro al romper el servicio de Linda Noskova en tres ocasiones, logrando un marcador final de 6-1. En el segundo set, Ruse continuó con su buen rendimiento, consiguiendo otro break crucial para llevarse el set 6-3. Durante el partido, Ruse logró un 62% de efectividad en su primer servicio, ganando el 72% de sus puntos de servicio, y realizó 12 aces. Por su parte, Noskova no pudo romper el servicio de Ruse en ninguna ocasión y cometió 2 dobles faltas.



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