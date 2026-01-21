Galatasaray 1 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Galatasaray 1 - 1 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en el Rams Global Stadyumu, Galatasaray y Atlético de Madrid empataron a un gol. La primera mitad del juego fue intensa, con ambos equipos buscando tomar la delantera. Giuliano Simeone abrió el marcador para los visitantes en el minuto 4, asistido por Matteo Ruggeri, pero el Galatasaray igualó las acciones gracias a un autogol de Marcos Llorente en el minuto 20. A lo largo del partido, el Atlético de Madrid mostró una mayor iniciativa, reflejada en sus 15 remates y un dominio de la posesión del balón del 49%, frente a los 7 remates del Galatasaray.
El árbitro Istvan Kovacs tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a ambos equipos por faltas cometidas durante el encuentro. No hubo incidencias destacadas que requirieran la intervención del VAR, manteniéndose las decisiones tomadas en el campo sin cambios. El partido fue un reflejo de la intensidad y la competitividad de ambos equipos, que lucharon hasta el final por llevarse los tres puntos, pero finalmente tuvieron que conformarse con el reparto de puntos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GALATASARAY 1 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
GALATASARAY: Ugurcan Cakir; Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakci, Evren Eren Elmali; Lucas Torreira (Ilkay Gundogan, min.88), Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgun (Gabriel Sara, min.65), Baris Alper Yilmaz (Ismail Jakobs, min.80), Victor Osimhen.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill; Giuliano Simeone, Pablo Barrios (Robin Le Normand, min.56), Koke (Johnny Cardoso, min.56), Thiago Almada (Alejandro Baena, min.46); Alexander Soerloth (Antoine Griezmann, min.61), Julian Alvarez (Nico Gonzalez, min.73).
--GOLES.
0-1, min.4: Giuliano Simeone (Matteo Ruggeri) .
1-1, min.20: Marcos Llorente (pp).
Gol en propia puerta Marcos Llorente en el minuto 20 .
--ÁRBITRO.
Istvan Kovacs, asistido en las bandas por Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, en el VAR: Rob Dieperink y Catalin Popa. Amonestó a Victor Osimhen (min.29), Roland Sallai (min.61), Mario Lemina (min.83), por parte del GALATASARAY. Amonestó a Marc Pubill (min.29), Thiago Almada (min.41), Pablo Barrios (min.49), Giuliano Simeone (min.67), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Rams Global Stadyumu
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Galatasaray
| Atlético de Madrid
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 2
| 7
|Remates
| 7
| 15
|Pases Totales
| 439
| 530
|Corners
| 4
| 7
|Faltas
| 11
| 11
|Posesión
| 51%
| 49%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 81
| 94
|Ataques Peligrosos
| 36
| 55
|Centros
| 14
| 26
|Saques de Banda
| 10
| 19
|Saques de Portería
| 9
| 4
|Tratamientos
| 5
| 0
|Sustituciones
| 3
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 12
|Paradas
| 3
| 2
|Contra Golpes
| 4
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 21
| 7
|2
| Real Madrid
| 15
| 7
|3
| Bayern Munich
| 15
| 6
|4
| Tottenham Hotspur
| 14
| 7
|5
| Paris Saint-Germain
| 13
| 7
|6
| Sporting CP
| 13
| 7
|7
| Manchester City
| 13
| 7
|8
| Atlético
| 13
| 7
|9
| Atalanta
| 13
| 6
|10
| Inter
| 12
| 7
|11
| Liverpool
| 12
| 6
|12
| Borussia Dortmund
| 11
| 7
|13
| Newcastle United
| 10
| 6
|14
| Chelsea
| 10
| 6
|15
| Barcelona
| 10
| 6
|16
| Galatasaray
| 10
| 7
|17
| Marseille
| 9
| 6
|18
| Juventus
| 9
| 6
|19
| Bayer Leverkusen
| 9
| 7
|20
| Monaco
| 9
| 7
|21
| PSV Eindhoven
| 8
| 6
|22
| Olympiacos
| 8
| 7
|23
| SSC Napoli
| 8
| 7
|24
| FC Copenhague
| 8
| 7
|25
| Qarabag FK
| 7
| 6
|26
| Brujas
| 7
| 7
|27
| Bodoe/Glimt
| 6
| 7
|28
| Benfica
| 6
| 6
|29
| Pafos FC
| 6
| 6
|30
| Union St.Gilloise
| 6
| 6
|31
| Ajax
| 6
| 7
|32
| Athletic Bilbao
| 5
| 6
|33
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 6
|34
| Slavia Prague
| 3
| 6
|35
| Villarreal
| 1
| 7
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 7
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/01/2026
| Champions
| Galatasaray
| 1-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Galatasaray.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/01/2026
| Champions
| Galatasaray
| 1-1
| Atlético
|09/12/2025
| Champions
| Monaco
| 1-0
| Galatasaray
|25/11/2025
| Champions
| Galatasaray
| 0-1
| Union St.Gilloise
|05/11/2025
| Champions
| Ajax
| 0-3
| Galatasaray
|22/10/2025
| Champions
| Galatasaray
| 3-1
| Bodoe/Glimt
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/01/2026
| Champions
| Galatasaray
| 1-1
| Atlético
|18/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Alavés
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
|13/12/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Valencia
-Próximos partidos del Galatasaray.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Manchester City
| Galatasaray
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/01/2026 14:00
| LaLiga
| Atlético
| Mallorca
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Atlético
| Bodoe/Glimt
|31/01/2026 18:30
| LaLiga
| Levante
| Atlético