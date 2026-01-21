Galatasaray 1 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Galatasaray 1 - 1 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Rams Global Stadyumu, Galatasaray y Atlético de Madrid empataron a un gol. La primera mitad del juego fue intensa, con ambos equipos buscando tomar la delantera. Giuliano Simeone abrió el marcador para los visitantes en el minuto 4, asistido por Matteo Ruggeri, pero el Galatasaray igualó las acciones gracias a un autogol de Marcos Llorente en el minuto 20. A lo largo del partido, el Atlético de Madrid mostró una mayor iniciativa, reflejada en sus 15 remates y un dominio de la posesión del balón del 49%, frente a los 7 remates del Galatasaray. El árbitro Istvan Kovacs tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a ambos equipos por faltas cometidas durante el encuentro. No hubo incidencias destacadas que requirieran la intervención del VAR, manteniéndose las decisiones tomadas en el campo sin cambios. El partido fue un reflejo de la intensidad y la competitividad de ambos equipos, que lucharon hasta el final por llevarse los tres puntos, pero finalmente tuvieron que conformarse con el reparto de puntos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GALATASARAY 1 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

GALATASARAY: Ugurcan Cakir; Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakci, Evren Eren Elmali; Lucas Torreira (Ilkay Gundogan, min.88), Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgun (Gabriel Sara, min.65), Baris Alper Yilmaz (Ismail Jakobs, min.80), Victor Osimhen.



ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill; Giuliano Simeone, Pablo Barrios (Robin Le Normand, min.56), Koke (Johnny Cardoso, min.56), Thiago Almada (Alejandro Baena, min.46); Alexander Soerloth (Antoine Griezmann, min.61), Julian Alvarez (Nico Gonzalez, min.73).



--GOLES.

0-1, min.4: Giuliano Simeone (Matteo Ruggeri) .

1-1, min.20: Marcos Llorente (pp).

Gol en propia puerta Marcos Llorente en el minuto 20 .





--ÁRBITRO.

Istvan Kovacs, asistido en las bandas por Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, en el VAR: Rob Dieperink y Catalin Popa. Amonestó a Victor Osimhen (min.29), Roland Sallai (min.61), Mario Lemina (min.83), por parte del GALATASARAY. Amonestó a Marc Pubill (min.29), Thiago Almada (min.41), Pablo Barrios (min.49), Giuliano Simeone (min.67), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Rams Global Stadyumu



-Estadísticas del partido.

Estadística Galatasaray Atlético de Madrid Goles 1 1 Remates Fuera 2 7 Remates 7 15 Pases Totales 439 530 Corners 4 7 Faltas 11 11 Posesión 51% 49% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 3 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 81 94 Ataques Peligrosos 36 55 Centros 14 26 Saques de Banda 10 19 Saques de Portería 9 4 Tratamientos 5 0 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 11 12 Paradas 3 2 Contra Golpes 4 2



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 21 7 2 Real Madrid 15 7 3 Bayern Munich 15 6 4 Tottenham Hotspur 14 7 5 Paris Saint-Germain 13 7 6 Sporting CP 13 7 7 Manchester City 13 7 8 Atlético 13 7 9 Atalanta 13 6 10 Inter 12 7 11 Liverpool 12 6 12 Borussia Dortmund 11 7 13 Newcastle United 10 6 14 Chelsea 10 6 15 Barcelona 10 6 16 Galatasaray 10 7 17 Marseille 9 6 18 Juventus 9 6 19 Bayer Leverkusen 9 7 20 Monaco 9 7 21 PSV Eindhoven 8 6 22 Olympiacos 8 7 23 SSC Napoli 8 7 24 FC Copenhague 8 7 25 Qarabag FK 7 6 26 Brujas 7 7 27 Bodoe/Glimt 6 7 28 Benfica 6 6 29 Pafos FC 6 6 30 Union St.Gilloise 6 6 31 Ajax 6 7 32 Athletic Bilbao 5 6 33 Eintracht Frankfurt 4 6 34 Slavia Prague 3 6 35 Villarreal 1 7 36 Kairat Almaty 1 7



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/01/2026 Champions Galatasaray 1-1 Atlético









-Últimos Resultados del Galatasaray.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/01/2026 Champions Galatasaray 1-1 Atlético 09/12/2025 Champions Monaco 1-0 Galatasaray 25/11/2025 Champions Galatasaray 0-1 Union St.Gilloise 05/11/2025 Champions Ajax 0-3 Galatasaray 22/10/2025 Champions Galatasaray 3-1 Bodoe/Glimt









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/01/2026 Champions Galatasaray 1-1 Atlético 18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético 13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia









-Próximos partidos del Galatasaray.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/01/2026 21:00 Champions Manchester City Galatasaray









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

