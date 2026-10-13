Galatasaray 1 - 4 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Galatasaray 1 - 4 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de octubre de 2026.

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El Barcelona ha ganado este martes por 1-4 al Galatasaray en un partido de la Champions disputado en el Rams Global Stadyumu. El equipo visitante dominó el encuentro con una posesión del 65% y 22 remates, 7 de ellos fuera, frente a los 5 remates del equipo local. Aleksey Batrakov adelantó al Galatasaray en el minuto 28 tras una asistencia de Rafael Leao, pero Joao Cancelo empató para los visitantes en el 43, asistido por Dani Olmo. En la segunda mitad, el Barcelona se mostró imparable con goles de Fermin Lopez en el 50, Anthony Gordon en el 53 y Karim Adeyemi en el 65, este último tras una asistencia de Gabriel Jesus. El Galatasaray tuvo un gol anulado a Baris Alper Yilmaz en el minuto 34 por fuera de juego tras la intervención del VAR. El Barcelona llevó la iniciativa durante todo el partido, destacando la actuación de Lamine Yamal, quien participó activamente en el ataque con dos asistencias. A pesar de las oportunidades, el Galatasaray no pudo contener el poder ofensivo del equipo visitante. El partido no registró expulsiones, pero sí dos tarjetas amarillas para el equipo local. La intervención del VAR en el minuto 36 anuló un gol del Galatasaray, lo que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

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-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: GALATASARAY 1 - BARCELONA 4 (1-1, al descanso).

-EQUIPOS

GALATASARAY: Ugurcan Cakir; Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Baris Alper Yilmaz (Roland Sallai, min.67), Evren Eren Elmali; Mario Lemina (Lesley Ugochukwu, min.58), Aleksey Batrakov (Gabriel Sara, min.58), Lucas Torreira (Renato Nhaga, min.81), Yunus Akgun (Leroy Sane, min.58), Rafael Leao, Victor Osimhen.BARCELONA: Joan Garcia; Pau Cubarsi, Eric Garcia (Jules Kounde, min.74), Joao Cancelo, Gerard Martin; Fermin Lopez (Gavi, min.82), Rodri, Pedri (Marc Bernal, min.74), Anthony Gordon (Karim Adeyemi, min.59), Lamine Yamal, Dani Olmo (Gabriel Jesus, min.59).

-GOLES

1-0, min.28: Aleksey Batrakov (Rafael Leao) .1-1, min.43: Joao Cancelo (Dani Olmo) .1-2, min.50: Fermin Lopez (Lamine Yamal) .1-3, min.53: Anthony Gordon (Lamine Yamal) .1-4, min.65: Karim Adeyemi (Gabriel Jesus) .Gol anulado a Baris Alper Yilmaz de Galatasaray en el minuto 34 .

-ÁRBITRO

Marco Guida, asistido en las bandas por Giorgio Peretti y Giuseppe Perrotti, en el VAR: Marco Di Bello y Aleandro Di Paolo. Amonestó a Rafael Leao (min.64), Roland Sallai (min.86), por parte de GALATASARAY. por parte de BARCELONA.

-INCIDENCIAS VAR

Min.34: ¡G O O O O O O O L de Galatasaray! Marca Baris Alper Yilmaz.Min.35: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Galatasaray.Min.36: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Galatasaray por fuera de juego.

-ESTADIO

Rams Global Stadyumu

Estadísticas del partido

Estadística Galatasaray Barcelona Goles 1 4 Remates Fuera 2 7 Remates 5 22 Pases Totales 284 698 Corners 1 6 Faltas 12 9 Posesión 35% 65% Tiros Bloqueados 0 4 Fueras de Juego 8 8 Tarjetas Amarillas 2 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 4 Ataques 64 125 Ataques Peligrosos 12 37 Centros 10 12 Saques de Banda 14 11 Saques de Portería 9 3 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 20 Paradas 6 2 Contra Golpes 2 0

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Barcelona 6 2 2 Sporting CP 6 2 3 Arsenal 6 2 4 Bayern Munich 4 2 5 Paris Saint-Germain 3 1 6 Como 3 1 7 Manchester United 3 2 8 VfB Stuttgart 3 1 9 Manchester City 3 1 10 Villareal 3 2 11 Real Betis 3 1 11 Aston Villa 3 1 13 Atlético de Madrid 3 2 14 Borussia Dortmund 3 1 15 Real Madrid 3 1 15 Liverpool 3 1 17 AEK Athens 3 1 18 Club Brugge 3 2 19 Lens 3 2 20 RB Leipzig 3 2 21 Sabah FK 3 2 22 Shakhtar Donetsk 1 1 22 Roma 1 1 24 Fenerbahce 1 1 25 PSV Eindhoven 1 2 26 Viking 1 2 27 LASK 0 1 28 Inter 0 2 29 Oporto 0 1 30 Slavia Prague 0 2 31 Napoles 0 2 32 Lille 0 2 33 Feyenoord 0 1 34 Galatasaray 0 2 35 Slovan Bratislava 0 1 36 Bodo/Glimt 0 1

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