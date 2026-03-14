Girona 3 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 3 - 0 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de marzo de 2026.

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El Girona ha conseguido una victoria contundente por 3-0 frente al Athletic en el Estadi Municipal de Montilivi, con goles de Hugo Rincon, Azzedine Ounahi y Claudio Echeverri, que han marcado la diferencia en un partido crucial para las aspiraciones del equipo local. Desde el inicio, el Girona mostró su dominio en el campo con una posesión del balón del 47% y logrando 12 remates, de los cuales 3 terminaron en gol, frente a los 18 remates del Athletic que no lograron materializarse, evidenciando la efectividad del equipo local en ataque y la solidez defensiva para mantener su portería a cero. El Girona, con esta victoria, suma puntos importantes que le permiten alejarse de las posiciones de descenso, colocándose en la 12ª posición con 34 puntos tras 28 jornadas, mientras que el Athletic, tras este resultado, se queda en la 10ª posición con 35 puntos. La actuación de Viktor Tsigankov ha sido destacada, participando directamente en dos de los goles del Girona, lo que subraya su importancia en el esquema ofensivo del equipo. Por otro lado, el arbitraje no ha tenido incidencias mayores que alteraran el resultado del encuentro, manteniendo el juego limpio y sin decisiones controvertidas por parte del VAR.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GIRONA 3 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Alejandro Frances, Daley Blind, Arnau Martinez; Fran Beltran (Ivan Martin, min.70), Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi (Abel Ruiz, min.83), Joel Roca (Alex Moreno, min.83), Vladyslav Vanat (Claudio Echeverri, min.70).



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel (Jesus Areso, min.46), Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min.68), Robert Navarro (Gorka Guruzeta, min.46), Oihan Sancet (Nico Serrano, min.74), Alex Berenguer, Inaki Williams (Urko Izeta, min.79).



--GOLES.

1-0, min.4: Hugo Rincon (Viktor Tsigankov) .

2-0, min.77: Azzedine Ounahi (Claudio Echeverri) .

3-0, min.90(+2): Claudio Echeverri (Viktor Tsigankov) .





--ÁRBITRO.

Iosu Galech, asistido en las bandas por Jose Escuela y Julian Villasenor, en el VAR: Carlos del Cerro y Javier Iglesias. por parte del GIRONA. Amonestó a Oihan Sancet (min.73), Alex Berenguer (min.82), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadi Municipal de Montilivi (8,811 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Girona Athletic de Bilbao Goles 3 0 Remates Fuera 3 7 Remates 12 18 Pases Totales 502 536 Corners 2 9 Faltas 7 15 Posesión 47% 53% Tiros Bloqueados 4 5 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 0 Ataques 105 132 Ataques Peligrosos 52 113 Centros 2 16 Saques de Banda 7 13 Saques de Portería 9 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 15 9 Paradas 6 2 Contra Golpes 4 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Villarreal 55 28 4 Champions Atlético 54 27 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 10 Permanencia Athletic Bilbao 35 28 12 Permanencia Girona 34 28 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 18 27



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona 08/02/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Girona 06/10/2024 LaLiga Girona 2-1 Athletic Bilbao 19/02/2024 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Girona









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona 01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta 23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona 16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona 28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao 20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche 15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/03/2026 18:30 LaLiga Osasuna Girona 05/04/2026 19:00 LaLiga Girona Villarreal 12/04/2026 19:00 LaLiga Real Madrid Girona









-Próximos partidos del Athletic.

