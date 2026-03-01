Girona 1 - 2 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 1 - 2 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports
Girona 1 - 2 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports
Publicado: domingo, 1 marzo 2026 23:00
Madrid, 1 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadi Municipal de Montilivi, el Celta de Vigo logró una victoria por 2-1 frente al Girona, remontando un partido que comenzó adverso con un gol de Vladyslav Vanat al minuto 35, asistido por Axel Witsel. La reacción del Celta no se hizo esperar en la segunda mitad, con Ferran Jutgla igualando el marcador en el minuto 58, gracias a una asistencia de Oscar Mingueza, y posteriormente, un gol en propia puerta de Vitor Reis en el minuto 70 selló el triunfo visitante. Este resultado deja al Celta de Vigo con 40 puntos, consolidándose en la sexta posición y manteniendo sus aspiraciones europeas, mientras que el Girona, con 30 puntos, se sitúa en la duodécima posición, alejándose de los puestos de descenso pero sin opciones claras de competición europea. El encuentro se caracterizó por una posesión dominante del Girona, que controló el balón el 56% del tiempo y generó más oportunidades de gol con 14 remates, aunque solo 6 fueron a puerta. En contraste, el Celta de Vigo, con una posesión del 44%, fue más efectivo al concretar 2 de sus 7 intentos. La disciplina fue un factor relevante, con ambos equipos sumando dos tarjetas amarillas cada uno, pero sin incidencias mayores que afectaran el resultado final. No hubo intervenciones destacadas del VAR que cambiaran decisiones arbitrales claves en el partido, permitiendo que el flujo del juego se mantuviera sin controversias significativas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GIRONA 1 - CELTA DE VIGO 2 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon (Joel Roca, min.81), Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Fran Beltran, Axel Witsel (Claudio Echeverri, min.73), Viktor Tsigankov, Thomas Lemar (Azzedine Ounahi, min.64), Bryan Gil (Ivan Martin, min.65), Vladyslav Vanat (Abel Ruiz, min.73).

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Joseph Aidoo, Carlos Dominguez (Manu Fernandez, min.85); Oscar Mingueza (Javi Rueda, min.85), Miguel Roman, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Hugo Alvarez (Williot Swedberg, min.59), Fer Lopez (Jones El-Abdellaoui, min.73), Ferran Jutgla (Andres Antanon, min.73).

--GOLES.
1-0, min.35: Vladyslav Vanat (Axel Witsel) .
1-1, min.58: Ferran Jutgla (Oscar Mingueza) .
1-2, min.70: Vitor Reis (pp).
Gol en propia puerta Vitor Reis en el minuto 70 .


--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Carlos del Cerro y Juan Luis Pulido. Amonestó a Claudio Echeverri (min.81), Arnau Martinez (min.89), por parte del GIRONA. Amonestó a Ferran Jutgla (min.42), Williot Swedberg (min.89), por parte del CELTA DE VIGO.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi (11,371 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Girona Celta de Vigo
Goles 1 2
Remates Fuera 5 1
Remates 14 7
Pases Totales 300 260
Corners 10 6
Faltas 10 8
Posesión 56% 44%
Tiros Bloqueados 2 1
Fueras de Juego 2 1
Tarjetas Amarillas 2 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 39 47
Ataques Peligrosos 25 22
Centros 19 11
Saques de Banda 18 11
Saques de Portería 2 5
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 9 12
Paradas 4 6
Contra Golpes 5 14



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 64 26
2 Champions Real Madrid 60 25
3 Champions Atlético 51 26
4 Champions Villarreal 51 26
5 Europa League Betis 43 26
6 Conference League Celta 40 26
12 Permanencia Girona 30 26
18 Descenso Mallorca 24 26
19 Descenso Levante 21 26
20 Descenso Real Oviedo 17 25



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta
14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona
01/03/2025 LaLiga Girona 2-2 Celta
29/09/2024 LaLiga Celta 1-1 Girona
28/01/2024 LaLiga Celta 0-1 Girona




-Últimos Resultados del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta
23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona
16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona
08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona
31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona




-Últimos Resultados del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta
22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta
06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta




-Próximos partidos del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
07/03/2026 16:15 LaLiga Levante Girona
14/03/2026 14:00 LaLiga Girona Athletic Bilbao
21/03/2026 18:30 LaLiga Osasuna Girona




-Próximos partidos del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
06/03/2026 21:00 LaLiga Celta Real Madrid
15/03/2026 18:30 LaLiga Betis Celta
22/03/2026 16:15 LaLiga Celta Alavés


