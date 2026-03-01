Girona 1 - 2 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 1 - 2 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 1 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadi Municipal de Montilivi, el Celta de Vigo logró una victoria por 2-1 frente al Girona, remontando un partido que comenzó adverso con un gol de Vladyslav Vanat al minuto 35, asistido por Axel Witsel. La reacción del Celta no se hizo esperar en la segunda mitad, con Ferran Jutgla igualando el marcador en el minuto 58, gracias a una asistencia de Oscar Mingueza, y posteriormente, un gol en propia puerta de Vitor Reis en el minuto 70 selló el triunfo visitante. Este resultado deja al Celta de Vigo con 40 puntos, consolidándose en la sexta posición y manteniendo sus aspiraciones europeas, mientras que el Girona, con 30 puntos, se sitúa en la duodécima posición, alejándose de los puestos de descenso pero sin opciones claras de competición europea.
El encuentro se caracterizó por una posesión dominante del Girona, que controló el balón el 56% del tiempo y generó más oportunidades de gol con 14 remates, aunque solo 6 fueron a puerta. En contraste, el Celta de Vigo, con una posesión del 44%, fue más efectivo al concretar 2 de sus 7 intentos. La disciplina fue un factor relevante, con ambos equipos sumando dos tarjetas amarillas cada uno, pero sin incidencias mayores que afectaran el resultado final. No hubo intervenciones destacadas del VAR que cambiaran decisiones arbitrales claves en el partido, permitiendo que el flujo del juego se mantuviera sin controversias significativas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GIRONA 1 - CELTA DE VIGO 2 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon (Joel Roca, min.81), Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Fran Beltran, Axel Witsel (Claudio Echeverri, min.73), Viktor Tsigankov, Thomas Lemar (Azzedine Ounahi, min.64), Bryan Gil (Ivan Martin, min.65), Vladyslav Vanat (Abel Ruiz, min.73).
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Joseph Aidoo, Carlos Dominguez (Manu Fernandez, min.85); Oscar Mingueza (Javi Rueda, min.85), Miguel Roman, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Hugo Alvarez (Williot Swedberg, min.59), Fer Lopez (Jones El-Abdellaoui, min.73), Ferran Jutgla (Andres Antanon, min.73).
--GOLES.
1-0, min.35: Vladyslav Vanat (Axel Witsel) .
1-1, min.58: Ferran Jutgla (Oscar Mingueza) .
1-2, min.70: Vitor Reis (pp).
Gol en propia puerta Vitor Reis en el minuto 70 .
--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Carlos del Cerro y Juan Luis Pulido. Amonestó a Claudio Echeverri (min.81), Arnau Martinez (min.89), por parte del GIRONA. Amonestó a Ferran Jutgla (min.42), Williot Swedberg (min.89), por parte del CELTA DE VIGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi (11,371 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Girona
| Celta de Vigo
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 5
| 1
|Remates
| 14
| 7
|Pases Totales
| 300
| 260
|Corners
| 10
| 6
|Faltas
| 10
| 8
|Posesión
| 56%
| 44%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 39
| 47
|Ataques Peligrosos
| 25
| 22
|Centros
| 19
| 11
|Saques de Banda
| 18
| 11
|Saques de Portería
| 2
| 5
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 12
|Paradas
| 4
| 6
|Contra Golpes
| 5
| 14
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 64
| 26
|2
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|3
| Champions
| Atlético
| 51
| 26
|4
| Champions
| Villarreal
| 51
| 26
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 26
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 26
|12
| Permanencia
| Girona
| 30
| 26
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 26
|19
| Descenso
| Levante
| 21
| 26
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 25
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|01/03/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-2
| Celta
|29/09/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|28/01/2024
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Girona
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta
|23/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
|31/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Girona
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/03/2026 16:15
| LaLiga
| Levante
| Girona
|14/03/2026 14:00
| LaLiga
| Girona
| Athletic Bilbao
|21/03/2026 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Girona
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|06/03/2026 21:00
| LaLiga
| Celta
| Real Madrid
|15/03/2026 18:30
| LaLiga
| Betis
| Celta
|22/03/2026 16:15
| LaLiga
| Celta
| Alavés