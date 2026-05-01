Girona 0 - 1 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de mayo de 2026.

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El Mallorca ha ganado este jueves por 0-1 al Girona en el Estadi Municipal de Montilivi, en un encuentro donde los visitantes aprovecharon una de sus pocas oportunidades para llevarse los tres puntos. El único gol del partido fue obra de Samu en el minuto 43, tras una asistencia de Johan Mojica. A pesar de que el Girona dominó la posesión del balón con un 59% y realizó más remates que su rival, no logró concretar sus oportunidades. El equipo local también se vio perjudicado por un penalti no concedido al Mallorca tras la revisión del VAR en el minuto 8. La derrota deja al Girona igualado a puntos con el Mallorca, ambos con 38 puntos, pero el Mallorca se posiciona por encima debido a los enfrentamientos directos.

Con esta victoria, el Mallorca se aleja de los puestos de descenso y se sitúa en la decimoquinta posición, mientras que el Girona ocupa la decimosexta. Ambos equipos aún tienen margen para asegurar la permanencia en LaLiga, ya que quedan cuatro jornadas por disputarse. El Barcelona, líder de la clasificación, está a solo tres puntos de asegurar matemáticamente el título de LaLiga y su clasificación para la Champions, mientras que el Real Oviedo, en el último lugar, se encuentra en una situación crítica, necesitando ganar todos sus partidos restantes y esperar otros resultados para evitar el descenso. El jugador más participativo en el ataque del Girona fue Viktor Tsigankov, quien, a pesar de sus esfuerzos, no pudo cambiar el rumbo del partido para su equipo.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GIRONA 0 - MALLORCA 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Alejandro Frances, Vitor Reis, Daley Blind (Hugo Rincon, min.74); Fran Beltran (Thomas Lemar, min.74), Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Joel Roca (Bryan Gil, min.70), Claudio Echeverri (Cristhian Stuani, min.70).



MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Omar Mascarell, Johan Mojica; Samu, Sergi Darder (David Lopez, min.79), Manu Morlanes (Javi Llabres, min.78), Pablo Torre (Zito Luvumbo, min.66); Vedat Muriqi, Justin-Noel Kalumba (Jan Virgili, min.46).



--GOLES.

0-1, min.43: Samu (Johan Mojica) .





--ÁRBITRO.

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Valentin Pizarro y Iosu Galech. Amonestó a Viktor Tsigankov (min.45+1), Vitor Reis (min.64), Thomas Lemar (min.90+4), por parte del GIRONA. Amonestó a Pablo Maffeo (min.58), Johan Mojica (min.82), por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.7: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Mallorca.



Min.8: Después de revisar el VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no conceder penalti para el Mallorca!





--ESTADIO.

Estadi Municipal de Montilivi (13,386 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Girona Mallorca Goles 0 1 Remates Fuera 6 3 Remates 12 8 Pases Totales 513 362 Corners 5 2 Faltas 8 25 Posesión 59% 41% Tiros Bloqueados 2 1 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 109 99 Ataques Peligrosos 62 38 Centros 17 10 Saques de Banda 24 15 Saques de Portería 7 13 Tratamientos 2 5 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 25 9 Paradas 2 4 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 33 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 65 33 4 Champions Atlético 60 33 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 33 15 Permanencia Mallorca 38 34 16 Permanencia Girona 38 34 18 Descenso Sevilla 34 33 19 Descenso Levante 33 33 20 Descenso Real Oviedo 28 33



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca 04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona 05/05/2025 LaLiga Girona 1-0 Mallorca 14/12/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Girona 03/03/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Girona









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona 06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca 21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid









-Próximos partidos del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 11/05/2026 21:00 LaLiga Rayo Girona 14/05/2026 20:00 LaLiga Girona Real Sociedad 17/05/2026 19:00 LaLiga Atlético Girona









-Próximos partidos del Mallorca.

