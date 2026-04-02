Guiomar Maristany 0 - 2 Emiliana Arango: resumen y estadísticas del partido de Copa Colsanitas (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de abril de 2026.





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La tenista colombiana Emiliana Arango ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Copa Colsanitas, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Guiomar Maristany por 7-5, 6-2 en 1 hora y 47 minutos. En el primer set, Emiliana Arango logró romper el servicio de Guiomar Maristany en cuatro ocasiones, mientras que Maristany rompió el servicio de Arango tres veces. En el segundo set, Arango mantuvo su servicio en todos sus juegos y logró dos 'breaks' sobre el servicio de Maristany, asegurando así su victoria en sets corridos. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 72% de efectividad en el primer servicio para Arango, quien ganó 32 de 56 puntos con su primer saque. Maristany, por su parte, tuvo un 61% de efectividad en el primer servicio, ganando 25 de 43 puntos con su primer saque. Emiliana Arango logró salvar 8 de 12 puntos de quiebre y no cometió dobles faltas durante el partido.



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