Iga Swiatek 1 - 1 Ann Li: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.





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La tenista estadounidense Ann Li ha avanzado a los octavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la polaca Iga Swiatek con un resultado de 7-6, 2-6, 3-0 (retirada) en un partido que terminó antes de tiempo debido al abandono de Swiatek. En el primer set, Ann Li se impuso en un tiebreak con un marcador de 7-6, logrando romper el servicio de Swiatek en dos ocasiones. Swiatek también consiguió dos breaks, pero no fue suficiente para llevarse el set. En el segundo set, Swiatek dominó, rompiendo el servicio de Li tres veces y manteniendo el suyo para ganar 6-2. Sin embargo, en el tercer set, Ann Li tomó la delantera rápidamente, ganando los tres primeros juegos antes de que Swiatek se retirara del partido. Durante el encuentro, Ann Li logró un 62% de efectividad en su primer servicio y consiguió 3 aces.



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