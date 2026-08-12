Jakub Mensik 0 - 2 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de agosto de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a las semifinales del torneo de National Bank Open en Montreal, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al checo Jakub Mensik por 6-3, 6-1 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 14 minutos. En el primer set, Ben Shelton logró dos quiebres de servicio, en el quinto y noveno juego, para llevarse el set por 6-3. Jakub Mensik mantuvo su servicio en tres ocasiones, pero no pudo romper el servicio de Shelton. En el segundo set, Shelton dominó al romper el servicio de Mensik en el segundo y cuarto juego, llevándose el set por 6-1. Shelton no concedió ningún quiebre en este set, mostrando una sólida actuación en su servicio. En términos de estadísticas de saque, Shelton logró un 67% de efectividad en su primer servicio y ganó el 75% de los puntos con su servicio a lo largo del partido.



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