Jannik Sinner 2 - 1 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de mayo de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a la final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al ruso Daniil Medvedev por 6-2, 5-7, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 56 minutos. En el primer set, Jannik Sinner logró romper el servicio de Medvedev en dos ocasiones y no concedió ningún break, lo que le permitió ganar el set por 6-2. Sinner mostró un sólido rendimiento en su servicio, con un porcentaje de primeros servicios del 60% y ganando el 68% de los puntos jugados con su servicio. El segundo set fue más disputado, con Medvedev rompiendo el servicio de Sinner en dos ocasiones, mientras que Sinner solo logró un break. Medvedev se llevó el set por 7-5. En el tercer set, Sinner volvió a romper el servicio de Medvedev en una ocasión y mantuvo todos sus juegos de servicio, llevándose el set por 6-4. Sinner mostró una gran efectividad en los puntos de break, salvando 5 de los 6 que enfrentó durante el partido.



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