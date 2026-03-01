Jasmine Paolini 0 - 2 Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Merida Open Akron (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista española Cristina Bucsa ha avanzado a la final del torneo Merida Open Akron, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la italiana Jasmine Paolini con un resultado de 7-5, 6-4 en la semifinal. En el primer set, el juego estuvo muy competido con varios quiebres de servicio por parte de ambos jugadores. Cristina Bucsa logró romper el servicio de Paolini en tres ocasiones, mientras que Paolini consiguió romper el servicio de Bucsa dos veces. Finalmente, Bucsa mantuvo su servicio para llevarse el primer set por 7-5. El segundo set comenzó con Bucsa rompiendo el servicio de Paolini en el primer juego y manteniendo su servicio para tomar una ventaja temprana de 3-0. A pesar de los esfuerzos de Paolini por regresar al set, Bucsa mantuvo su ventaja y cerró el partido con un 6-4 en el segundo set. Las estadísticas de saque de Cristina Bucsa muestran una efectividad del 62% en el primer servicio, con un total de 28 puntos ganados en su primer servicio y 11 puntos ganados en su segundo servicio. Además, Bucsa logró salvar 4 de los puntos de quiebre en contra y convertir 5 de las oportunidades de quiebre a su favor, lo que fue clave para su victoria en este partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###