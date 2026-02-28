Jasmine Paolini 2 - 1 Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de Merida Open Akron (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Jasmine Paolini ha avanzado a las semifinales del torneo Merida Open Akron, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a Katie Boulter (6-0, 3-6, 6-3) en un encuentro que destacó por los constantes cambios de liderazgo en el marcador. En el primer set, Katie Boulter dominó claramente, asegurando el set por la vía rápida con un contundente 6-0, donde logró romper el servicio de Paolini en múltiples ocasiones. Sin embargo, Paolini respondió con fuerza en el segundo set, ajustando su estrategia y logrando un 6-3 a su favor. El tercer set fue decisivo, donde Paolini mantuvo su impulso y, a pesar de los esfuerzos de Boulter, cerró el partido con otro 6-3, asegurando su avance a la siguiente ronda. A lo largo del partido, Paolini mostró una notable efectividad en su servicio, lo cual fue crucial para su victoria. A pesar de enfrentar desafíos, especialmente en el primer set, su capacidad para recuperarse y adaptarse a la dinámica del juego demostró su tenacidad y habilidad en la pista.



