Jelena Ostapenko 2 - 0 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de octubre de 2026.





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La tenista letona Jelena Ostapenko ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Paula Badosa por 7-6, 7-5 en un partido que duró 1 hora y 46 minutos. En el primer set, Ostapenko y Badosa intercambiaron varios breaks, con un total de cinco rupturas de servicio. Ostapenko logró imponerse en el tiebreak con un marcador de 7-5. En el segundo set, ambas jugadoras continuaron con el intercambio de breaks, pero Ostapenko logró mantener su servicio en momentos cruciales, cerrando el set 7-5. En cuanto a las estadísticas, Ostapenko tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio, ganando el 30% de los puntos con su primer saque. Además, salvó 5 puntos de break de los 9 enfrentados. Por otro lado, Badosa tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 26% de los puntos con su primer saque, pero no logró salvar ninguno de los puntos de break que enfrentó.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



