Jesper de Jong 0 - 3 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al neerlandés Jesper de Jong por 7-6, 6-4, 6-1 en 2 horas y 17 minutos. En el primer set, Jesper de Jong comenzó fuerte, rompiendo el servicio de Zverev en el segundo juego para ponerse 3-0 arriba. Sin embargo, Zverev recuperó el break en el quinto juego y forzó un tiebreak, que ganó 7-3 para llevarse el set 7-6. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el décimo juego, cuando Zverev rompió el servicio de de Jong para ganar el set 6-4. En el tercer set, Zverev dominó desde el inicio, rompiendo el servicio de de Jong en el segundo y sexto juego para cerrar el set 6-1. En términos de estadísticas de servicio, Alexander Zverev tuvo un 75% de efectividad en su primer servicio, ganando el 52% de los puntos con su primer servicio y el 62% de los puntos totales. Jesper de Jong, por su parte, tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, pero solo ganó el 37% de los puntos con su primer servicio y el 40% de los puntos totales.



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