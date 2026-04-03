Jessica Pegula 2 - 1 Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Credit One Charleston Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de abril de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a las semifinales del torneo Credit One Charleston Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la rusa Diana Shnaider por 3-6, 6-3, 6-2 en un partido que duró 2 horas y 11 minutos. En el primer set, Diana Shnaider logró imponerse con un marcador de 6-3, destacándose por romper el servicio de Pegula en dos ocasiones. En el segundo set, Pegula se recuperó y consiguió un 6-3, rompiendo el servicio de Shnaider una vez. Finalmente, en el tercer set, Pegula mostró su superioridad al ganar 6-2, rompiendo el servicio de Shnaider en tres ocasiones. En cuanto a las estadísticas de saque de Jessica Pegula, su porcentaje de primer servicio fue del 72%, ganando el 66% de los puntos jugados con su primer servicio. Además, Pegula no cometió ninguna doble falta a lo largo del partido.



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