Jessica Pegula 2 - 1 Elisabetta Cocciaretto: resumen y estadísticas del partido de Credit One Charleston Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de abril de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los cuartos de final del torneo Credit One Charleston Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la italiana Elisabetta Cocciaretto con un resultado de 1-6, 6-1, 7-6 en 2 horas y 5 minutos. En el primer set, Elisabetta Cocciaretto dominó con un marcador de 6-1, logrando dos quiebres de servicio (breaks) sobre Jessica Pegula. Cocciaretto mantuvo su servicio en todos los juegos, mientras que Pegula no pudo sostener ninguno de sus servicios. El segundo set fue un cambio total de dinámica, con Jessica Pegula ganando 6-1. Pegula logró dos quiebres de servicio sobre Cocciaretto y mantuvo todos sus servicios, mientras que Cocciaretto no pudo sostener su servicio en dos ocasiones. El tercer set fue muy disputado, llegando a un tie-break que Jessica Pegula ganó 7-6. Cocciaretto comenzó fuerte, rompiendo el servicio de Pegula y manteniendo una ventaja de 4-1, pero Pegula se recuperó, logrando un quiebre crucial en el séptimo juego y finalmente llevándose el set en el tie-break. En cuanto a las estadísticas de saque, Jessica Pegula tuvo un porcentaje de primer servicio del 71% y ganó el 68% de los puntos con su servicio, mientras que Cocciaretto tuvo un 62% de primeros servicios y ganó el 57% de los puntos con su saque. Pegula cometió 2 dobles faltas y logró 2 aces, mientras que Cocciaretto cometió 6 dobles faltas y también logró 2 aces.



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