Joao Fonseca 1 - 2 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de abril de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los octavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al brasileño Joao Fonseca por 7-6, 4-6, 6-1 en 2 horas y 13 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, momento en el que Rafael Jodar se impuso en el tie-break por 7-4. Durante el segundo set, Joao Fonseca logró un break en el primer juego y mantuvo su servicio para ganar el set 6-4. En el tercer set, Rafael Jodar dominó con dos breaks, llevándose el set 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Rafael Jodar tuvo un 59% de primeros servicios y ganó el 67% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró 4 aces y cometió 1 doble falta a lo largo del partido.



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