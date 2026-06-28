Jordania 1 - 3 Argentina | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Jordania 1 - 3 Argentina: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Argentina ha ganado este domingo por 1-3 a Jordania en el último partido de la fase de grupos del Mundial, en un encuentro donde los sudamericanos dominaron con claridad tanto en posesión como en remates. Giovani Lo Celso abrió el marcador en el minuto 19, y poco después, Lautaro Martínez amplió la ventaja desde el punto de penalti en el 31', tras una revisión del VAR que confirmó la infracción. Jordania recortó distancias en el 55' con un gol de Mousa Tamari, pero Lionel Messi sentenció el partido en el 80' con el tercer tanto para Argentina. El equipo argentino mostró su superioridad a lo largo del encuentro, con una destacada actuación ofensiva de Messi, quien fue clave en el ataque.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: JORDANIA 1 - ARGENTINA 3 (0-2, al descanso).



--EQUIPOS.

JORDANIA: Yazeed Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Abu Al-Arab, Husam Abu Dahab (Saleem Obaid, min.90); Ali Al-Azaizeh (Mousa Tamari, min.46), Ehsan Haddad, Nizar Al Rashdan (Amer Jamous, min.76), Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abu Taha, Ali Iyad Olwan (Mohammad Abuzraiq, min.90), Odeh Fakhouri (Mahmoud Al Mardi, min.46).



ARGENTINA: Emiliano Martinez; Exequiel Palacios, Nicolas Otamendi, Marcos Senesi, Nicolas Tagliafico; Leandro Paredes, Giuliano Simeone (Valentin Barco, min.71), Nico Paz (Alexis Mac Allister, min.60), Giovani Lo Celso (Thiago Almada, min.60); Julian Alvarez (Jose Lopez, min.82), Lautaro Martinez (Lionel Messi, min.60).



--GOLES.

0-1, min.19: Giovani Lo Celso.

0-2, min.31: Lautaro Martinez, de penalti.

1-2, min.55: Mousa Tamari (Ehsan Haddad) .

1-3, min.80: Lionel Messi.





--ÁRBITRO.

Istvan Kovacs, asistido en las bandas por Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, en el VAR: Bram Van Driessche y Fedayi San. Amonestó a Mohannad Abu Taha (min.17), Yazan Abu Al-Arab (min.64), Mohammad Abuzraiq (min.90+4), por parte de JORDANIA. por parte de ARGENTINA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.29: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Argentina.



Min.30: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Argentina.





--ESTADIO.

AT&T Stadium (70,649 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Jordania Argentina Goles 1 3 Remates Fuera 2 7 Remates 5 12 Pases Totales 243 728 Corners 2 6 Faltas 13 7 Posesión 27% 73% Tiros Bloqueados 2 1 Fueras de Juego 1 3 Tarjetas Amarillas 3 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 61 122 Ataques Peligrosos 23 46 Centros 7 10 Saques de Banda 11 19 Saques de Portería 8 4 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 14 Paradas 1 0 Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Argentina 9 3 2 Clasificado Austria 4 3 3 Tercero ¿? Argelia 4 3 4 Eliminado Jordania 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-3 Argentina









-Últimos Resultados de Jordania.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-3 Argentina 23/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-2 Algeria 17/06/2026 World Cup Grp. J Austria 3-1 Jordan









-Últimos Resultados de Argentina.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-3 Argentina 22/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 2-0 Austria 17/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 3-0 Algeria









-Próximos partidos de Argentina.

